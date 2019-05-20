HABER

Yavru kediler yanmaktan son anda kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 17:25 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir fabrikada çıkan yangında dört kedi yavrusu yanmaktan son anda kurtarıldı.Sivas’ta Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir kontrplak fabrikasında yangın çıktı.

Yavru kediler yanmaktan son anda kurtarıldı

Sivas’ta bir fabrikada çıkan yangında dört kedi yavrusu yanmaktan son anda kurtarıldı.
Sivas’ta Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir kontrplak fabrikasında yangın çıktı. Yangın Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümede kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği yangında, fabrika içerisindeki dört kedi yavrusu da itfaiye ekipleri tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı. İs kaplanan yavru kediler, itfaiye erleri tarafından yıkanıp temizlendi.

Yavru kediler yanmaktan son anda kurtarıldı

Yavru kediler yanmaktan son anda kurtarıldı

Yavru kediler yanmaktan son anda kurtarıldı

PARTNERSürpriz aşktan ilk fotoğrafSürpriz aşktan ilk fotoğraf
Samsun’da DEAŞ’tan 16 kişinin gözaltı süresi uzatıldıSamsun’da DEAŞ’tan 16 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
Tamir için bıraktığı ayakkabıyı almaya gitti, iş yeri sahibini asılı bulduTamir için bıraktığı ayakkabıyı almaya gitti, iş yeri sahibini asılı buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.