HABER

Yavru kedileri sahiplendiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 16:56 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Belediye tarafından hayata geçirilen Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi, hayvanları sıcak yuvalara kavuşturuyor. Hasta ve yaralı olanların tedaviye alındığı ünite sayesinde 2019 yılının ilk 6 ayında 550 yavru kedinin sahiplendirilmesi sağlandı.

Yavru kedileri sahiplendiriyorlar

Merve KIZILKAYA/OSMANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Belediye tarafından hayata geçirilen Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi, hayvanları sıcak yuvalara kavuşturuyor. Hasta ve yaralı olanların tedaviye alındığı ünite sayesinde 2019 yılının ilk 6 ayında 550 yavru kedinin sahiplendirilmesi sağlandı.
Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, her yıl binlerce sahipsiz sokak hayvanını sağlığına kavuşturuyor. Merkezde hayvanların sahiplendirilmesi noktasında da çalışmalar yapılıyor. Özellikle yavru kedilerin sahiplendirilmesi adına hayata geçirilen Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi, yüzlerce minik kedinin sıcak yuvalara kavuşmasını sağladı. Belediye ekiplerince sokakta bulunan ve kentliler tarafından barınağa getirilen yavru kedilerin yer aldığı Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi, insanları da hayvan sahiplenmeye teşvik ediyor. Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi'nden kendisine can dost alan son kişi Cihan Nalbantlar oldu. Nalbantlar'a yavru kedisini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, teslim etti.
'550 KEDİ VE 180 KÖPEK SICAK YUVALARINA KAVUŞTU'
Başkan Dündar, petshoplardan almak yerine barınaklardan hayvan sahiplenmenin önemine dikkat çekerek, "Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde sahipsiz hayvanları sağlığına kavuşturduğumuz gibi sahiplendirilmelerini de sağlıyoruz. 2019 yılında şu ana kadar 550 kedi ve 180 köpek sıcak yuvalarına kavuştu. Merkezimizden sahiplendirilen hayvanların bakımlarını da bizler üstleniyoruz. Buradan hayvan sahiplenen vatandaşlarımız can dostlarını barınağa getirerek her türlü bakımını yaptırabiliyor. Ayrıca sahiplendirdiğimiz hayvanlar için pansiyon hizmeti de veriyoruz. Barınaktan hayvan sahiplenen vatandaşlarımız tatile gidecekleri zaman hayvanlarını buraya bırakabiliyorlar” dedi.
'HEVESLE ALIP ZOR GELİNCE SOKAĞA BIRAKIYORLAR'
Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi’nden kedi sahiplenen Cihan Nalbantlar da, "İnsanlar bir heves ile hayvanları alıyorlar. Ancak bakımı zor gelince sokağa bırakıyorlar. Özellikle son dönemde sosyal medyada hızla yayılan kedi fotoğrafı ve videosu paylaşmak akımına kendini kaptırarak birçok kişi kedi alıyor. Sıkılınca da sokağa bırakıyorlar. Barınaklarda da her cinsten kedi ve köpek bulunuyor. Osmangazi Belediyesi Başkanımız Mustafa Dündar'a da hayvanlara verdiği önem ve can dostlar için yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yavru kedileri sahiplendiriyorlarYavru kedileri sahiplendiriyorlarYavru kedileri sahiplendiriyorlarYavru kedileri sahiplendiriyorlar

PARTNER Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili
Mültecilerden kalan çöpleri temizliyorlarMültecilerden kalan çöpleri temizliyorlar
Zirvede demokrasi yürüyüşüZirvede demokrasi yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Erbil'de silahlı saldırı

Erbil'de silahlı saldırı

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı

'Muhtemel operasyon'a ilişkin soru ve cevap hazırlamışlar

Milli servet hurdaya çıktı

Milli servet hurdaya çıktı

Son dakika: Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen'in cezaları belli oldu

FETÖ elebaşının 2 yeğeni için karar!

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi! Rabia Naz'ın ölümü araştırılacak

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi! 'Böylesine ilk kez rastladık'

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Hrant Dink davasında önemli gelişme! 99 yıl 6 ay hapis cezası...

Hrant Dink davasında önemli gelişme! 99 yıl 6 ay hapis cezası...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.