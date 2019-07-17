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Yavru kedileri sahiplendiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 18:50 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Belediye tarafından hayata geçirilen Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi, hayvanları sıcak yuvalara kavuşturuyor. Hasta ve yaralı olanların tedaviye alındığı ünite sayesinde 2019 yılının ilk 6 ayında 550 yavru kedinin sahiplendirilmesi sağlandı.

Merve KIZILKAYA/OSMANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Belediye tarafından hayata geçirilen Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi, hayvanları sıcak yuvalara kavuşturuyor. Hasta ve yaralı olanların tedaviye alındığı ünite sayesinde 2019 yılının ilk 6 ayında 550 yavru kedinin sahiplendirilmesi sağlandı.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, her yıl binlerce sahipsiz sokak hayvanını sağlığına kavuşturuyor. Merkezde hayvanların sahiplendirilmesi noktasında da çalışmalar yapılıyor. Özellikle yavru kedilerin sahiplendirilmesi adına hayata geçirilen Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi, yüzlerce minik kedinin sıcak yuvalara kavuşmasını sağladı. Belediye ekiplerince sokakta bulunan ve kentliler tarafından barınağa getirilen yavru kedilerin yer aldığı Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi, insanları da hayvan sahiplenmeye teşvik ediyor. Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi'nden kendisine can dost alan son kişi Cihan Nalbantlar oldu. Nalbantlar'a yavru kedisini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, teslim etti.

'550 KEDİ VE 180 KÖPEK SICAK YUVALARINA KAVUŞTU'

Başkan Dündar, petshoplardan almak yerine barınaklardan hayvan sahiplenmenin önemine dikkat çekerek, "Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde sahipsiz hayvanları sağlığına kavuşturduğumuz gibi sahiplendirilmelerini de sağlıyoruz. 2019 yılında şu ana kadar 550 kedi ve 180 köpek sıcak yuvalarına kavuştu. Merkezimizden sahiplendirilen hayvanların bakımlarını da bizler üstleniyoruz. Buradan hayvan sahiplenen vatandaşlarımız can dostlarını barınağa getirerek her türlü bakımını yaptırabiliyor. Ayrıca sahiplendirdiğimiz hayvanlar için pansiyon hizmeti de veriyoruz. Barınaktan hayvan sahiplenen vatandaşlarımız tatile gidecekleri zaman hayvanlarını buraya bırakabiliyorlar” dedi.

'HEVESLE ALIP ZOR GELİNCE SOKAĞA BIRAKIYORLAR'

Yavru Kedi Sahiplendirme Ünitesi’nden kedi sahiplenen Cihan Nalbantlar da, "İnsanlar bir heves ile hayvanları alıyorlar. Ancak bakımı zor gelince sokağa bırakıyorlar. Özellikle son dönemde sosyal medyada hızla yayılan kedi fotoğrafı ve videosu paylaşmak akımına kendini kaptırarak birçok kişi kedi alıyor. Sıkılınca da sokağa bırakıyorlar. Barınaklarda da her cinsten kedi ve köpek bulunuyor. Osmangazi Belediyesi Başkanımız Mustafa Dündar'a da hayvanlara verdiği önem ve can dostlar için yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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