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Yavru kedilerin bakımı için tezgah kurup satış yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 17:46 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşları 7 ila 12 arasında değişen çocuklar mahallelerinde yeni doğum yapan kedinin yavrularına mama almak için sokağa tezgah açıp satış yaptı.Kdz.

Yavru kedilerin bakımı için tezgah kurup satış yaptılar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşları 7 ila 12 arasında değişen çocuklar mahallelerinde yeni doğum yapan kedinin yavrularına mama almak için sokağa tezgah açıp satış yaptı.
Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Erdemir Lojmanları’nda yaşayan çocuklar mahallerinde yeni doğum yapan kedinin yavrularının bakımı için çalışma başlattı. Yaşları 7 ila 12 arasında değişen çocuklar yavru kedilere süt ve mama alabilmek için mahallelerindeki sokağa kartondan tezgah açıp evlerinde kullanmadıkları süs eşyaları, kırtasiye malzemeleri ve bazı yiyecekleri satmaya başladı. Çocukların bu örnek davranışını gören vatandaşlar ise ürünlerden satın alarak destek olmaya başladı. Kedi yavruları için yaklaşık bir haftalık süt ve yiyecek parası toplayan çocuklar, yavru kedileri okullar açıldığında harçlıklarını biriktirerek beslemeye devam edeceklerini belirtti.

Yavru kedilerin bakımı için tezgah kurup satış yaptılar

Yavru kedilerin bakımı için tezgah kurup satış yaptılar

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