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  4. Yavru kediye kalp masajı yapan esnaf! Anne kedinin gözleri önünde hayata geri döndürdü

Yavru kediye kalp masajı yapan esnaf! Anne kedinin gözleri önünde hayata geri döndürdü

24.07.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de esnafın baktığı yavru kediye sürücü çarpıp kaçtı. Olay sonrası iki çocuk kediyi esnafa götürdü. Duyarlı esnaf, kalp masajı ile yavru kediyi hayata döndürdü. O anlarda anne kedinin de yanlarından ayrılmadığı görülürken, kalp masajının yapıldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Sultangazi'de seyir halindeki otomobil, esnafın baktığı yavru kediye çarptı, sürücü durmayarak kaçtı. Yavru kediyi alan çocuklar, esnafın yanına götürdü.

YAVRU KEDİYE 10 DAKİKA KALP MASAJI YAPTI

Önce şoka giren esnaf, Furkan Demir, iş yerinin önüne bırakılan ve kalbi durduğunu fark ettiği kediye kalp masajı yapmaya başladı.

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Yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı yapan Demir, yavru kediyi hayata döndürdü.

ANNE KEDİ O ANLARI İZLEDİ

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Anne kedi ise olan bitenleri izleyerek, bir an olsun bulunduğu bölgeden ayrılmadı. Yavru kediyi anne kedinin yanına bırakan Demir, daha sonra tesadüfen olay yerinden geçen ve Beykoz'da hayvan barınağında çalıştığı öğrenilen kişiye kediyi teslim etti.

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Yavru kedi, Beykoz'daki barınağa götürüldü. Tedavisi devam eden kedinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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(DHA)

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Sultangazi
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