Yavru kediye tecavüz eden sapığın evinde bakın ne bulundu!

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Bilal Ç., hakkında 18 Haziran 2018 tarihinde kediye tecavüz edildiği ihbarının yapıldığı, soruşturma kapsamında şüpheliye "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme ve hayasızca hareketlerde bulunma" suçlarından dava açıldığı hatırlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelinin evinde ele geçirilen fişek, kovan ve CD'lere hakimlik kararıyla el konulduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Bilal Ç'nin av tüfeği fişeklerinin ve CD'lerin kendisine ait olduğunu, ancak boş kovanların ise kendisinin olmadığını ve ormanlık alandan topladığı yönündeki savunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve kendisini cezadan kurtarmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği vurgulandı.

16 CD'DE PORNOGRAFİK GÖRÜNTÜLER ÇIKMIŞ



İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü raporuna göre 39 kovanın yasak niteliğinde olduğu tespit edildiği, 16 adet CD'nin ise pornografik görüntüler bulunduğu tespitine yer verildi. Bu nedenle şüpheli Bilal Ç'nin "Şiddet kullanarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeniyle ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak"suçundan TCK'nin 226/4. maddesi uyarınca 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi ve "6135 sayılı ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma bulundurma" suçlarından 12. ve 13/1. maddesi uyarınca 6 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Bilal Ç önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.