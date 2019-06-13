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YAVRU KEDİYİ KURTARAN KAHRAMAN İŞÇİ O ANLARI ANLATTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 11:41 | Son Güncelleme

PENDİK'te sel sularına kapılan yavru kediyi suni teneffüs ve masaj yaparak hayata döndüren belediye işçisi o anları anlattı.

-HER VİCDANLI İNSANIN YAPMASI GEREKEN ŞEYİ YAPTIM, ÇOK MUTLUYUM

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)
PENDİK'te sel sularına kapılan yavru kediyi suni teneffüs ve masaj yaparak hayata döndüren belediye işçisi o anları anlattı. İşçi Metin Keskin “Her vicdanlı insanın yapması gerek şeyi yaptım, bizim yavrumuz oldu çok mutluyum“ diye konuştu. Yavru kedinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Dün İstanbul'da sağanak yağış Pendik, Kartal ve Tuzla'da etkili oldu. Yağışın en etkili olduğu Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale etti. Bir belediye çalışanı sel sularına kapılan yavru kediyi fark etti. Metin Keskin isimli işçi yavru kediyi boğulmak üzereyken sudan çıkardı. Belediye işçisi suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediyi masaj yapıp havlu ile kuruladı. Kedi daha sonra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın (İBB) Pendik'te bulunan Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürülerek tedavi altına alınmıştı.

BİR HAYAT KURTARDIM ÇOK MUTLUYUM
Yavru kediyi sudan kurtaran işçi Metin Keskin hayvan barınağına gelerek yavru kediyi ziyaret eden Keskin “Yağıştan dolayı biriken suyu temizlemek ve kapanan yolu açmak için çalışıyorduk. Bu yavru kediyi gördük. Baygındı. Sesi yoktu. Cansızdı. Hemen kenara alarak aldığımız ilk yardım derslerini uygulamaya başladık. Ağzındaki suyu aşağıya doğru sarkıtarak ve masaj yaparak çıkarmaya çalıştım. Daha sonra suni teneffüs yapınca miyavlamaya başladı. Hemen araçla buraya getirdim. Şu anda gördüğünüz gibi sağlık durumu çok iyi. Bir can kurtardık çok mutluyum “diye konuştu

YAVRU KEDİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Veteriner Mevlüt Maytalman kedinin sağlık durumun iyi olduğu söyledi. Maytalman “Geldiğinde ıslandığından vücut ısısı düşmüştü, tedavi başladık. Isınması için kuvöze koyduk. Şu anda durumu çok iyi. Tahlillerini yaptık. 24 saat dolduktan sonra sahiplendirme işlemi yapacağız. İlk olarak karayolları ekiplerimize sahiplendirme yaptıracağız eğer onlar kabul etmezse vatandaşlar için müdürlüğe başvurmalarını istiyoruz “ diye konuştu.

İSTANBUL HALKIMIZ İSİM VERSİN
Yavru kediyi kurtaran Metin Keskin kediye bir isim düşünmediğini söyleyerek “Bu İstanbul'un kedisi oldu artık. Bizim hepimizin kedisi oldu artık . Halkımızın ne öngörürse o olsun “ diye konuştu

Görüntü dökümü
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-Yavru kedinin görüntüsü
-İşi Metin Keskin'in kediyi sevmesi
-Kedi ile oynaması
-Metin Keskin'in o anları anlatması
-Veteriner ile röp
-Genel ve detay görüntüler

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