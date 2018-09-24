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Yavru kediyi kurtarmak için elini trafoya soktu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 17:21 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta, trafoya giren yavru kediyi kurtarma çalışmasında ekiplerin güvenlik önlemine aldırmayan kadın, elini trafoya sokarak kediyi sıkıştığı yerden aldı.

Aytaç ÖZTÜRK- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK’ta, trafoya giren yavru kediyi kurtarma çalışmasında ekiplerin güvenlik önlemine aldırmayan kadın, elini trafoya sokarak kediyi sıkıştığı yerden aldı. Ekiplerin ‘Elektrik var’ uyarılarına aldırmayan kadın yaptığının yanlış olduğunun farkında olduğunu söyledi. Gazipaşa Caddesi’nde bir elektrik trafosundan gelen kedi sesini duyan çevredeki esnaf, elektrik firmasını arayarak durumu bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, trafoyu açarak kediyi kurtarma çalışması başlattı. Önce trafonun elektriğini kesen ekipler, elektrik akımının hala olabileceği endişesiyle beklemeye başladı. Elektrikten korunmak için kıyafet giyen kurtarma ekibi, akımın hala olabileceği endişesiyle bir süre bekledi. Bu sırada da zaman zaman trafodaki yavru kediyi kurtarmak için hamle yapan kurtarma ekibi başarılı olamadı. Kurtarma çalışmalarını izleyen hayvansever Buse Kalaycı, ekiplerin uyarılarına rağmen trafonun içerisinde elini soktu ve kediyi sıkıştığı yerden aldı. Ekiplerin ‘Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Trafoda elektrik var’ uyarılarını dikkate almayan Buse Kalaycı, yaptığının yanlış olduğunun farkında olduğunu belirterek, “İnsanlık görevi, herkesin yapması gereken bir şey. Tehlikeli bir şey yaptım. Aslında yaptığım yanlış. Ancak ben biraz fazla hayvan düşkünü bir insanım. Benim de kedilerim var. Çok şükür bir şey olmadı” diye konuştu. Buse Kalaycı’nın trafoya elini sokmasına engel olmaya çalışan, ancak başarılı olamayan kurtarma ekibi ise şaşkınlığını gizleyemedi. Ekipler, “Sözün bittiği yer. Elektrik konusunda uyardık, ancak ona rağmen elini soktu. Kadına dokunarak engel olsak bu sefer de farklı şeyler olacaktı” dedi. Kurtarılan kedi daha sonra çevredeki esnaf tarafından alındı. Kediye mama verilmesinin ardından bırakıldı.

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