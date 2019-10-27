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Yavru kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 11:45 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de evlerinin balkonunda mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak isteyen kişi, dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'de evlerinin balkonunda mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak isteyen kişi, dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü. 6 metre yükseklikten sokakta park halindeki bir aracın üzerine düşen kişinin omuriliğinin çatladığı öğrenildi.

Olay, Çeliktepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu 21 yaşındaki Maksat K., evinde otururken balkon tarafından gelen bir kedi sesi duydu. Balkona çıkan Maksat K., bir yavru kedinin çamaşır asılan direkte mahsur kaldığını gördü. Kediyi kurtarmak için balkon demirlerine çıkan Maksat K., bir anda dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten sokak üzerinde park halindeki panelvanın üzerine sırt üstü düşen Maksat K., ağır şekilde yaralandı.

Ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz gencin omuriliğinin çatladığı belirlendi.

(FOTOĞRAF)

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