Yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtaran itfaiye alkış aldı

Yıl Mahallesi'nde bulunan bir işyerinin havalandırma bacasında kedi sesinin geldiğini duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi geldi. Ekipler, bacayı kesici alet yardımıyla keserek yavru kediyi kurtardı. Kurtarma çalışmalarını izleyenler kediyi kurtaran itfaiye ekibini alkışladı. Yavru kedinin kurtarılma anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

(FOTOĞRAF)



