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Yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtaran itfaiye alkış aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 10:34 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de işyerinin havalandırma bacasına girip, mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtaran itfaiye alkış aldı

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de işyerinin havalandırma bacasına girip, mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

  1. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir işyerinin havalandırma bacasında kedi sesinin geldiğini duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi geldi. Ekipler, bacayı kesici alet yardımıyla keserek yavru kediyi kurtardı. Kurtarma çalışmalarını izleyenler kediyi kurtaran itfaiye ekibini alkışladı. Yavru kedinin kurtarılma anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.
    (FOTOĞRAF)

    Yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtaran itfaiye alkış aldı

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