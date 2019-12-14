HABER

Yavru kediyi suya düşmekten son anda kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 09:39 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de 5 metrelik HES kapağından suya düşmek üzere olan kediyi kurtaran elektrik teknisyeni Adem Yılmaz (40), kurtardığı yavru kedinin hızla kaçması üzerine "Bari bir teşekkür etseydin" diye bağırdı.

Emrah GÜL/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 5 metrelik HES kapağından suya düşmek üzere olan kediyi kurtaran elektrik teknisyeni Adem Yılmaz (40), kurtardığı yavru kedinin hızla kaçması üzerine "Bari bir teşekkür etseydin" diye bağırdı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Karaca 1 Karataş Hidroelektrik Santrali'nde (HES) elektrik teknisyeni olarak çalışan Adem Yılmaz, önceki gün HES'in bir kapağının altındaki yavru kediyi fark etti. Kedinin suya düşmek üzere olduğunu gören Yılmaz, arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre kediyi bulunduğu yerden kurtarmaya çalışan Yılmaz ve arkadaşları, son çare olarak hayvanın bulunduğu yere bir merdiven uzatarak inmeyi düşündü.
Adem Yılmaz, beline bağladığı halatla kendi güvenlik önlemini alırken, arkadaşları ise bir ipin ucuna bağlanan merdiveni tuttu. Yılmaz, merdivenden inerek kediyi suya düşmek üzere olduğu yerden alıp kapağın üstüne çıkardı. Hızla uzaklaşarak kaçan ve gözden kaybolan kedinin arkasından bağıran Adem Yılmaz, "Nereye gidiyorsun bari bir teşekkür etseydin" dedi. Arkadaşlarının "Helal olsun şu şartlar altında oraya kadar indin ya" sözlerine Yılmaz, "Bu sevap bana yeter" diyerek karşılık verdi.
Arkadaşlarının gülerek eşlik ettiği kurtarma operasyonunda Adem Yılmaz, kediyi öyle görünce çok üzüldüğünü, bırakıp gitmeye vicdanının müsaade etmediğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

İğrenç olay! 3 erkek öğrencisine... İğrenç olay! 3 erkek öğrencisine...
Van’da 1 terörist yakalandıVan’da 1 terörist yakalandı
Bursa sokaklarına develer indiBursa sokaklarına develer indi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temsa'dan haciz açıklaması

Temsa'dan haciz açıklaması

Tansiyon bir anda yükseldi! Meclis'te 'tek adam' gerginliği

Tansiyon bir anda yükseldi! Meclis'te 'tek adam' gerginliği

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Tarsus'ta 500 iş yerinin bulunduğu sebze ve meyve halinde yangın

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İstanbul'da otomobil alt geçide düştü: 1 yaralı

İstanbul'da otomobil alt geçide düştü!

6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına 'Kermes' operasyonu: 7 gözaltı

6 ilde eş zamanlı 'Kermes' operasyonu!

Adana'da asayiş uygulamasında aranan 42 kişi yakalandı

Aranan 42 kişi yakalandı!

Tokat’ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Tokat’ta gıda zehirlenmesi: 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.