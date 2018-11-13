Yavru kediyi tecavüz ederek öldürmekten yargılanan şüpheliye yeni dava

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'da 3 aylık kediye tecavüz ettiği ve ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Bilal Ç. (55) hakkında yeni bir dava daha açıldı. Kediye tecavüz soruşturması sırasında evinde ele geçirilen 39 kovan ve 16 porno CD üzerindeki incelemelerin tamamlanmasıyla şüpheli Bilal Ç hakkında "Şiddet kullanarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeniyle ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak" ve "6135 sayılı ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma bulundurma" suçlarından toplam 7 yıldan 19 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Bilal Ç., hakkında 18 Haziran 2018 tarihinde kediye tecavüz edildiği ihbarının yapıldığı, soruşturma kapsamında şüpheliye "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme ve hayasızca hareketlerde bulunma" suçlarından dava açıldığı hatırlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelinin evinde ele geçirilen fişek, kovan ve CD'lere hakimlik kararıyla el konulduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Bilal Ç'nin av tüfeği fişeklerinin ve CD'lerin kendisine ait olduğunu, ancak boş kovanların ise kendisinin olmadığını ve ormanlık alandan topladığı yönündeki savunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve kendisini cezadan kurtarmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği vurgulandı.