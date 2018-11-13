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YAVRU KEDİYİ TECAVÜZ EDEREK ÖLDÜRMEKTEN YARGILANAN ŞÜPHELİYE YENİ DAVA

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 09:53 | Son Güncelleme

  Eyüpsultan'da 3 aylık kediye tecavüz ettiği ve ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Bilal Ç.

Haber-Kamera: Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
Eyüpsultan'da 3 aylık kediye tecavüz ettiği ve ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Bilal Ç. (55) hakkında yeni bir dava daha açıldı. Kediye tecavüz soruşturması sırasında evinde ele geçirilen 39 kovan ve 16 porno CD üzerindeki incelemelerin tamamlanmasıyla şüpheli Bilal Ç hakkında "Şiddet kullanarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeniyle ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak" ve "6135 sayılı ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma bulundurma" suçlarından toplam 7 yıldan 19 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Bilal Ç., hakkında 18 Haziran 2018 tarihinde kediye tecavüz edildiği ihbarının yapıldığı, soruşturma kapsamında şüpheliye "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme ve hayasızca hareketlerde bulunma" suçlarından dava açıldığı hatırlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelinin evinde ele geçirilen fişek, kovan ve CD'lere hakimlik kararıyla el konulduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Bilal Ç'nin av tüfeği fişeklerinin ve CD'lerin kendisine ait olduğunu, ancak boş kovanların ise kendisinin olmadığını ve ormanlık alandan topladığı yönündeki savunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve kendisini cezadan kurtarmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği vurgulandı.

16 CD'DE PORNOGRAFİK GÖRÜNTÜLER ÇIKMIŞ
İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü raporuna göre 39 kovanın yasak niteliğinde olduğu tespit edildiği, 16 adet CD'nin ise pornografik görüntüler bulunduğu tespitine yer verildi. Bu nedenle şüpheli Bilal Ç'nin "Şiddet kullanarak hayvanlarla, ölmüş insan bedeniyle ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak"suçundan TCK'nin 226/4. maddesi uyarınca 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi ve "6135 sayılı ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma bulundurma" suçlarından 12. ve 13/1. maddesi uyarınca 6 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Bilal Ç önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

3 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI
18 Haziran 2018'de Eyüpsultan'da üç aylık kedinin sahibi Rafet Altınkaynak'ın şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan 55 yaşındaki Bilal Ç., daha sonra İstanbul Cumuriyet Savcılığı'na sevk edilmişti. Şüpheli Bilal Ç., İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'nce 19 Haziran'da tutuklanmıştı. Daha sonra hakkında dava açılan Bilal Ç., 13 Eylül 2018'de İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme işe yaramayacak hale getirme" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti. Sanık Bilal Çakmak, "Ben öyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Pişmanım" demişti.

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