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Yavru kırlangıçları işyerinde besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 13:01 | Son Güncelleme

RİZE’de yıkımı gerçekleştirilen binadaki kırlangıç yuvasını korumaya alan esnaf Muhammet Kurt (39), 3 yavru kırlangıcı cımbız ve şırınga ile besliyor.

Yavru kırlangıçları işyerinde besliyor

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) - RİZE’de yıkımı gerçekleştirilen binadaki kırlangıç yuvasını korumaya alan esnaf Muhammet Kurt (39), 3 yavru kırlangıcı cımbız ve şırınga ile besliyor.
Atatürk Caddesi’nde kendisine ait işyerinde çalışan Muhammet Kurt, dükkanının bitişiğinde yıkımı gerçekleştirilen binanın gövdesinde kırlangıç yuvalarını fark etti. Yuvayı alarak kendi iş yerinin önüne koyan Kurt, yavruların annelerinin gelmesini bekledi. Ancak, yavruların anneleri ortaya çıkmadı. Yavru kırlangıçları iş yerine getiren Kurt, kuşlara cımbızla kıyma yediriyor, şırınga ile su içirerek besliyor.
KIYMA İLE BESLİYOR
Kırlangıç yavrularının annelerine ulaşamadığını anlatan Muhammet Kurt, "İnternetten kırlangıçların beslenmesini araştırdım. Etçil hayvanlar olduğunu, annenin sinek ve böcekle yavruları beslediğini öğrendim ve kasaptan kıyma aldık. Şu anda onu yediriyorum. Ara sıra su ve kuş maması veriyorum” dedi.
15 gündür kuşlarla beraber işyerinde çalıştıklarını söyleyen Kurt “Çalışma ortamımızda devamlı beraberiz. Sabah 8, akşam 8 buradayız. Onlar masamızın bir kenarında biz işimizi yapıyoruz. Zaten 10 dakikada bir acıkıyorlar, bize kendilerini hatırlatıyorlar, yediriyoruz, seviyoruz. Tekrar işimize dönüyoruz. İşimizde neşe kattılar. Benim de 3 tane evladım var, bunlar da evladım gibi oldu. 30 güne kadar kanatlanıp uçarlar" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yavru kırlangıçları işyerinde besliyorYavru kırlangıçları işyerinde besliyorYavru kırlangıçları işyerinde besliyorYavru kırlangıçları işyerinde besliyor

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