HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Yavru koalanın oyuncak ayıyı annesi zannetiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Yavru koalanın oyuncak ayıyı annesi zannetiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 17.02.2020 13:42 | Son Güncelleme

Avustralya’daki orman yangınlarında annesini kaybeden yavru koala, kendisine verilen oyuncak ayıyı annesi zannederek sarıldı. Görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Avustralya’nın New South Wales ve Victoria bölgelerindeki orman yangınlarında binlerce koala hayatını kaybetti.

Annesini yangınlarda kaybeden bir yavru koala, hayvan severler tarafından koruma altına alındı. ABD'den bölgeye destek için gelen bir hayvansever çift, annesini kaybetmiş olan bir yavru koalaya sahip çıktı. Yavru koala kendisine verilen bir oyuncak ayıyı annesi zannederek sarıldı. O anları kaydeden hayvansever çift, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İzleyenleri duygulandıran video, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
Sadece 15 saniye sürdü! İşte o anlarSadece 15 saniye sürdü! İşte o anlar
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya koala

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi

Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi

Güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihara kalkıştı

Güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihara kalkıştı

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çocukları kurban etmişler! Kalıntılarını bulmuşlardı

Çocukları kurban etmişler! Kalıntılarını bulmuşlardı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da otomobilin 15 saniyede çalındığı anlar kamerada

Sadece 15 saniye sürdü! İşte o anlar

Büyüleneceksiniz! İşte Google objektifinden gezegenimiz

Büyüleneceksiniz! Burası Dünya mı?

Trendeki koltuk Hindu tanrısı adına rezerve edildi: Tanrı yakınımızda

Trendeki koltuk Hindu tanrısı adına rezerve edildi: Tanrı yakınımızda

Bu kare uzaydan geldi! İstanbul gibi ama...

Bu kare uzaydan geldi! İstanbul gibi ama...

Şambrelle kayan genç, horon oynayan vatandaşın ayaklarını yerden kesti

Bir anda aralarına daldı

Çinli fenomene akılalmaz saldırı

'Sen git canlı yarasaları ye!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.