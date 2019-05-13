Yavru köpeğe hidrosefali şüphesi

Zonguldak’ta hidrosefali şüphesi bulunan yavru köpek tedavi için İstanbul’a götürüldü.

Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (SOHAYKO) Zonguldak’ta denge problemi yaşayan yavru köpeğin imdadına yetişti.

Kent merkezinde vatandaşların bulduğu yavru köpek veteriner hekime götürüldü. Ancak köpeğe teşhis konulamayınca hidrosefali (beyin omirilik sıvısının tıkanıklığı) şüphesiyle SOHAYKO ile irtibata geçildi.

SOHAYKO Dernek Başkanı Yasin Yılmaz, sosyal medya üzerinden gelen ihbarda Zonguldak merkezde denge problemi olan yavru bir köpek olduğunu söyledi. Yavru köpeği bulan kişilerle yapılan görüşmede teşhis konulamadığı hidrosefali şüphesi üzerine İstanbul’dan Zonguldak’a hareket ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, "5 ay evvel Sivas’ın Zara ilçesinden aynı şikayetler ile başka bir yavru köpekte de benzer bir vak’a ile karşılaşmıştık. Cora ismini verdiğimiz köpek ameliyat olarak beynine şant yerleştirilmişti. Şu an yaşama tutundu. İnşallah Zonguldak’tan getirdiğimiz köpek de yaşama tutunacak. Bu vak’alar çok ağır vak’alar öncelikle MR çekilmesi gerekiyor. Salı günü yavru köpek MR girecek ve ona göre tedavi protokolü uygulanacak" dedi.



