HABER

Yavru köpeğe hidrosefali şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 12:54 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta hidrosefali şüphesi bulunan yavru köpek tedavi için İstanbul’a götürüldü.Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (SOHAYKO) Zonguldak’ta denge problemi yaşayan yavru köpeğin imdadına yetişti.Kent merkezinde vatandaşların bulduğu yavru köpek veteriner hekime götürüldü.

Yavru köpeğe hidrosefali şüphesi

Zonguldak’ta hidrosefali şüphesi bulunan yavru köpek tedavi için İstanbul’a götürüldü.
Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (SOHAYKO) Zonguldak’ta denge problemi yaşayan yavru köpeğin imdadına yetişti.
Kent merkezinde vatandaşların bulduğu yavru köpek veteriner hekime götürüldü. Ancak köpeğe teşhis konulamayınca hidrosefali (beyin omirilik sıvısının tıkanıklığı) şüphesiyle SOHAYKO ile irtibata geçildi.
SOHAYKO Dernek Başkanı Yasin Yılmaz, sosyal medya üzerinden gelen ihbarda Zonguldak merkezde denge problemi olan yavru bir köpek olduğunu söyledi. Yavru köpeği bulan kişilerle yapılan görüşmede teşhis konulamadığı hidrosefali şüphesi üzerine İstanbul’dan Zonguldak’a hareket ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, "5 ay evvel Sivas’ın Zara ilçesinden aynı şikayetler ile başka bir yavru köpekte de benzer bir vak’a ile karşılaşmıştık. Cora ismini verdiğimiz köpek ameliyat olarak beynine şant yerleştirilmişti. Şu an yaşama tutundu. İnşallah Zonguldak’tan getirdiğimiz köpek de yaşama tutunacak. Bu vak’alar çok ağır vak’alar öncelikle MR çekilmesi gerekiyor. Salı günü yavru köpek MR girecek ve ona göre tedavi protokolü uygulanacak" dedi.

Yavru köpeğe hidrosefali şüphesi

Yavru köpeğe hidrosefali şüphesi

PARTNEREl ele geldilerEl ele geldiler
Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda kazı ve restorasyon çalışmaları başladıSelçuklu Meydan Mezarlığı’nda kazı ve restorasyon çalışmaları başladı
İskeleden denize atlayan kadını gemi görevlisi böyle kurtardıİskeleden denize atlayan kadını gemi görevlisi böyle kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Kritik açıklama: İki ülke de zarar görecek

Kritik açıklama: İki ülke de zarar görecek

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in yargılandığı davada karar

Yusuf Nazik hakkında karar!

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bakanlıktan kangal ve akbaşların genlerine özel koruma

Bakanlıktan kangal ve akbaşların genlerine özel koruma

Çiftlik Bank davası devam ediyor

Çiftlik Bank davası devam ediyor

Adana'da 'pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

Şırnak'ta hain saldırı: 3 korucu yaralı

Şırnak'ta hain saldırı: 3 korucu yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.