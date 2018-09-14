Yavru köpeğe kürekli şiddete tepki

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da Yaşar Ç.'nin, evinin bahçesine giren yavru köpeğe mermer ve kürekle vurduğu iddia edilen görüntüler tepki çekti.
Olay, geçtiğimiz gün Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Ç., evinin bahçesine giren yavru köpeği kovmak için önce mermerle, ardından elindeki kürekle vurmaya başladı. Köpeğin inleme sesini duyan bir kişinin cep telefonuyla görüntülediği hayvana şiddet, sosyal medyada tepkiye yol açtı. Görüntüde Yaşar Ç.'nin vurduğu köpeğin bahçeden çıkışı ve bu kişinin elinde kürekle arkasından gittiği görülüyor.
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