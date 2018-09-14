HABER

Yavru köpeğe kürekli şiddete tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 16:20 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da Yaşar Ç.'nin, evinin bahçesine giren yavru köpeğe mermer ve kürekle vurduğu iddia edilen görüntüler tepki çekti.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da Yaşar Ç.'nin, evinin bahçesine giren yavru köpeğe mermer ve kürekle vurduğu iddia edilen görüntüler tepki çekti.

Olay, geçtiğimiz gün Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Ç., evinin bahçesine giren yavru köpeği kovmak için önce mermerle, ardından elindeki kürekle vurmaya başladı. Köpeğin inleme sesini duyan bir kişinin cep telefonuyla görüntülediği hayvana şiddet, sosyal medyada tepkiye yol açtı. Görüntüde Yaşar Ç.'nin vurduğu köpeğin bahçeden çıkışı ve bu kişinin elinde kürekle arkasından gittiği görülüyor.

PARTNER Bu miğfere paha biçilemiyor! Tam 2 bin 800 yıllık Bu miğfere paha biçilemiyor! Tam 2 bin 800 yıllık
Tarlada çift sürerken kaçırıldı iddiasıTarlada çift sürerken kaçırıldı iddiası
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.