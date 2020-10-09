HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yavru köpeği annesine kavuşturdular

Yavru köpeği annesine kavuşturdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 15:31 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde anne köpek, 5 metrelik kuyuya düşen yavrusunun saatlerce kurtarılmasını bekledi.Efeler ilçesi Balıkköy Mahallesi’nde bulunan zeytinlik alandaki küçük kuyuya düşen yavru köpek, ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde anne köpek, 5 metrelik kuyuya düşen yavrusunun saatlerce kurtarılmasını bekledi.
Efeler ilçesi Balıkköy Mahallesi’nde bulunan zeytinlik alandaki küçük kuyuya düşen yavru köpek, ekiplerin uzun uğraşları sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. İddialara göre, zemin etüt çalışması kapsamında açılan kuyudan yavru köpeğin seslerini duyan ve anne köpeğin telaşlı hallerini gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Veteriner İşleri ekipleri, yavru köpeğin 5 metrelik kuyuya düştüğünü tespit ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yavru köpeği düştüğü yerden çıkarmak için kepçe yardımıyla yaklaşık 5 metrelik bir çukur kazdı. Kazılan çukura giren itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yavru köpeği mahsur kaldığı yerden çıkardı. Yavru köpeğin kurtarılması ile sevinen çevredeki vatandaşlar ekiplere teşekkür etti. Kurtarılan yavru köpek ekiplerce annesinin yanına bırakılırken, anne köpek dakikalarca yavrusunu emzirip sakinleştirmeye çalıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Cenazesini kadınlar taşıdı! Bihter'i son yolculuğuna böyle uğurladılarCenazesini kadınlar taşıdı! Bihter'i son yolculuğuna böyle uğurladılar
Bilim insanından çarpıcı iddia: Koronavirüs o şekilde yayılmıyorBilim insanından çarpıcı iddia: Koronavirüs o şekilde yayılmıyor
1/
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Buluştukları erkeklere hayatlarının şokunu yaşattılar
Buluştukları erkeklere hayatlarının şokunu yaşattılar
Vakalar yeniden artışa geçti
Vakalar yeniden artışa geçti
İzmir'in ardından bir haber de Kırıkkale'den! 7 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in ardından bir haber de Kırıkkale'den! 7 kişi hayatını kaybetti
Babası hastayken o gecelerde! 'Ölelim mi' yanıtı olay oldu
Babası hastayken o gecelerde! 'Ölelim mi' yanıtı olay oldu
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Diğer Haberler
Taksim'de gece yarısı operasyonu! İBB ekipleri tezgahları topladı
Ter: Taksim... Bir gecede hepsi toplandı
Cenazesini kadınlar taşıdı! Bihter'i son yolculuğuna böyle uğurladılar
Cenazesini kadınlar taşıdı! Bihter'i son yolculuğuna böyle uğurladılar
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil açıkladı! 62 madencide koronavirüs tespit edildi
62 madencide koronavirüs tespit edildi
Ağzında emzik olan 2 yaşındaki torununun eline silah verip ateş ettirdi
'Yok artık' dedirten olay! Emzikli torununun eline silah verdi
İzmir'de yurt dışına geçmeye çalışan 130 sığınmacı yakalandı
Bu tekneden 130 kişi çıktı
Bursa İl Sağlık Müdürü açıkladı: Bir pozitif hastayı kuaförde gelin başı yaptırırken bulduk
İl Sağlık Müdürü açıkladı: Bir pozitif hastayı kuaförde gelin başı yaptırırken bulduk
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.