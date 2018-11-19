Yavru köpeği, bacaklarından vurdular

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sokak ortasında tabancayla bacaklarından vurulan 7 aylık köpek, hayvanseverlerin yardımıyla götürüldüğü veteriner kliniğinde tedaviye alındı. Polis, 'Kasım' adlı yavru köpeği silahla vuran kimliği belirsiz saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Dere Caddesi'nde cumartesi günü gece saatlerinde, iddiaya göre, taksideki müşteri, tabancayla yol kenarındaki Mix cinsi 7 aylık köpeğe tabancayla ateş etti. İki bacağına da kurşun isabet eden yavru köpek, kanlar içinde yerde kaldı. Köpeğe ateş eden kimliği belirsiz saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı köpek, hayvansever Sezgi Sarı tarafından veterinere götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralı köpeğin çekilen röntgeninde, ayaklarında kurşuna rastlanılmazken, silahla vurulduğu belirlendi. Veteriner kliniğinde tedavisi süren yavru köpeğin sahibi Nalan Bakır'a ulaşan Sarı, emniyete giderek, şikayetçi oldu. Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alıp, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. 'CEZASIZ KALMASIN' Yaşananın çok üzücü olduğunu belirten hayvansever Sezgi Sarı, "Cuma günü silahla bir köpeğin vurulduğu bize söylenince hemen olay yerine gittik. Köpeğimiz bacaklarından yaralıydı ve görgü tanıkları silahla vurulduğunu söyledi. Veterinere götürüp tedavisini yaptırdık. Daha sonra sahibine ulaşıp emniyete giderek şikayetçi olduk. Emniyet yetkilileri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip saldırganı bulacaklarını söyledi. Saldırgan bir taksiden ateş etmiş ve olay yerinden kaçmış. Köpeğimizin ismi 'Kasım' ve şu anda tedavisi devam ediyor. Çok güzel bir köpek. İnşallah bundan sonra hayatı daha güzel olacak. Biz saldırganın bulunmasını ve bu olayın cezasız kalmamasını istiyoruz" dedi.

