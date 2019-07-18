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Yavru köpeği dereye atan işçiye, sokak hayvanlarına bakma cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 18:25 | Son Güncelleme

 RİZE'nin Kalkandere ilçesinde, yavru köpeği faraşa koyarak demir bariyerlerin üzerinden dereye attığı görüntüler tepki çeken belediye temizlik görevlisi Sefer Kayacı'ya, belediye tarafından disiplin soruşturması sonucunda sokak hayvanlarına bakım cezası verildi.

Yavru köpeği dereye atan işçiye, sokak hayvanlarına bakma cezası

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/KALKANDERE (Rize), (DHA)- RİZE'nin Kalkandere ilçesinde, yavru köpeği faraşa koyarak demir bariyerlerin üzerinden dereye attığı görüntüler tepki çeken belediye temizlik görevlisi Sefer Kayacı'ya, belediye tarafından disiplin soruşturması sonucunda sokak hayvanlarına bakım cezası verildi. Caddeleri dolaşan Kayacı, sokak hayvanlarını besleyerek, bakımlarını yapmaya başladı.
Kalkandere Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi Sefer Kayacı, 29 Haziran'da sokakları süpürdüğü sırada yolda gezinen iki yavru köpeği fark etti. Yavru köpeklerin yanına yaklaşan işçi, elindeki süpürge ile köpeği faraşa sürükleyerek demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlattı. Diğer yavru köpek kaçarak kurtulurken, işçi fırlattığı köpeğin arkasından aşağıya doğru baktı, ardından alandan uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
İş yeri sahibi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntüler üzerine Sefer Kayacı adlı işçi polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan Kalaycı hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri ilçeye gelerek dere yatağında yavru köpeği aradı. Ekiplerce kıyıda bulunan ve sol arka bağacında ezilme tespit edilen yavru köpek, ekiplerce veterinere götürülerek tedaviye alındı. Hakkında yasal işlem başlatılan ve 'özür' dileyen Sefer Kayacı'ya, 'hayvanlara kötü muamele'den dolayı 773 lira idari para cezası kesildi.
SOKAK HAYVANLARINA BAKIYOR
Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, belediye işçisi Sefer Kayacı'ya disiplin soruştuması sonucunda sokak hayvanlarını bakım cezası verdi. Cadde ve sokakları dolaşan Kayacı, kaplara mama bırakıyor, suları değişiyor. Kayacı, yaralı hayvanları ise veterinere götürerek tedavilerini yaptırıyor.
Davranışından dolayı özür dilediğini söyleyen Sefer Kayacı, "Hala çok pişmanım. Belediye bana ceza verdi, ama bu bir ceza değil, severek yapıyorum. Ben zaten temizlik görevimi yaparken de hayvanlara bakardım. Şimdi daha fazla ilgileniyorum, mamalarını sularını eksik etmiyorum" dedi.
BELEDİYE BAŞKANI: HAYVANLARI SEVMESİNİ İSTEDİK
Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, böyle bir olayın olmasını istemediklerini belirterek üzgün olduklarını söyledi. Yıldırım, "Arkadaşımız birtakım psikolojik sorunları olduğu için böyle bir olayı istemeyerek de olsa yapmış oldu. Bu kardeşimizi topluma kazandırmak ve işine devam etmesi yönünde disiplin kurulumuzla aldığımız karar gereği ilçemizdeki sokak hayvanlarına bakmakla görevledindirdik. Bu bir ceza değil, kendisini hayvanları sevmeyin öğrenmesin ve onlara hizmet etsin, bakmasın istedik. Görevine başladı, sokaklarımızdaki hayvanlarla ilgileniyor. Önceden yerleştirdiğimiz mama aparatlarına kontrol ediyor, bitenlere mama koyuyor, su kapları yerleştirip sularını veriyor. Biz hiçbir zaman cana kıyılmasına müsaade etmeyiz bundan sonra daha dikkatli olacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yavru köpeği dereye atan işçiye, sokak hayvanlarına bakma cezasıYavru köpeği dereye atan işçiye, sokak hayvanlarına bakma cezasıYavru köpeği dereye atan işçiye, sokak hayvanlarına bakma cezasıYavru köpeği dereye atan işçiye, sokak hayvanlarına bakma cezası

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