Yavru köpeği diri diri yaktılar

Adana’nın Kozan ilçesinde yavru bir köpek saklandığı çalılıkların arasında kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından diri diri yakılarak telef edildi.

Edinilen bilgiye göre olay Tavşantepe Mahallesi Uyuzpınarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yavru bir köpeği kovalayan kalabalık bir çocuk grubu çalılıkların arasına kaçan köpeği çıkarmak istediler. Yine iddiaya göre, çocuklardan birinin çalıyı ateşe vermesi sonrası giderek büyüyen alevlerin arasında kalan yavru köpek diri diri yanarak telef oldu. Çocukların ise olay sonrası kaçtığı belirtildi.

Olayı fark eden ancak alevlerin oldukça büyük olması nedeniyle müdahalenin imkansız olduğunu ifade eden Mustafa Gelebek adlı vatandaş, “Bu nasıl bir vicdan, ha bu yavru köpeği yakmışsın ha da bir insan yavrusunu yakmışsınız, bu olay gözlerimin önünden hiç gitmiyor. Bu gece nasıl uyuyabileceğim onu düşünüyorum?” dedi. Gelebek, “Akşam saatlerinde çocukları okuldan aldım eve dönerken burada bir ateş yandığını fark ettim. Yani normalde herhalde çalılıkları yakmışlar diye düşünmüştüm sonra dolmuşun burada durduğunu fark ettim ve arkadaşların bu tarafa doğru koşarak geldiğini görünce Allah korusun çocuklara filan mı bir şey oldu diye düşündüm. Sonra arabamı park ettim bende koştum. Arkadaşlarla hep beraber geldik ve burada bir köpek yavrusunun olduğunu gördük. İçimiz parçalandı, yardım etmeye çalıştık ama çok alevlenmişti yapabilecek bir şey yoktu. Elimizden bir şey gelmedi. Durum bu.” dedi.