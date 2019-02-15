HABER

Yavru köpeği diri diri yaktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 19:49 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde yavru bir köpek saklandığı çalılıkların arasında kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından diri diri yakılarak telef edildi.Edinilen bilgiye göre olay Tavşantepe Mahallesi Uyuzpınarı mevkiinde meydana geldi.

Adana’nın Kozan ilçesinde yavru bir köpek saklandığı çalılıkların arasında kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından diri diri yakılarak telef edildi.

Edinilen bilgiye göre olay Tavşantepe Mahallesi Uyuzpınarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yavru bir köpeği kovalayan kalabalık bir çocuk grubu çalılıkların arasına kaçan köpeği çıkarmak istediler. Yine iddiaya göre, çocuklardan birinin çalıyı ateşe vermesi sonrası giderek büyüyen alevlerin arasında kalan yavru köpek diri diri yanarak telef oldu. Çocukların ise olay sonrası kaçtığı belirtildi.

Olayı fark eden ancak alevlerin oldukça büyük olması nedeniyle müdahalenin imkansız olduğunu ifade eden Mustafa Gelebek adlı vatandaş, “Bu nasıl bir vicdan, ha bu yavru köpeği yakmışsın ha da bir insan yavrusunu yakmışsınız, bu olay gözlerimin önünden hiç gitmiyor. Bu gece nasıl uyuyabileceğim onu düşünüyorum?” dedi. Gelebek, “Akşam saatlerinde çocukları okuldan aldım eve dönerken burada bir ateş yandığını fark ettim. Yani normalde herhalde çalılıkları yakmışlar diye düşünmüştüm sonra dolmuşun burada durduğunu fark ettim ve arkadaşların bu tarafa doğru koşarak geldiğini görünce Allah korusun çocuklara filan mı bir şey oldu diye düşündüm. Sonra arabamı park ettim bende koştum. Arkadaşlarla hep beraber geldik ve burada bir köpek yavrusunun olduğunu gördük. İçimiz parçalandı, yardım etmeye çalıştık ama çok alevlenmişti yapabilecek bir şey yoktu. Elimizden bir şey gelmedi. Durum bu.” dedi.

Gelebek, sözlerine şöyle devam etti: “Duyduğumuz kadarıyla çocuklar ateşi yakmışlar ve kaçmışlar. Benim duyduğum kadarıyla galiba çocuklar köpeği kovalamışlar, köpek çalılıkların içine saklanmış. O arada çocuklar çalılığı ateşe vermişler. İçimiz parçalandı. Bunlarda bir canlı. Bende iki çocuk babasıyım. Bu da bir canlı benim çocuklarımda canlı. Gerçekten bu görüntüyü gördükten sonra ben bu gece nasıl uyurum bilmiyorum. Gözümün önünden gitmiyor. Burada yoğun bir şekilde sokak köpekleri var buna da bir önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar biz bir şey yapmaya çalışsak ta böyle olaylar meydana geliyor. Bu çocuklar nasıl bir şartlarda yetiştiriliyor da böyle olaylar meydana geliyor. Yani nasıl bir canilik diye düşünüyorum bu insanlar nasıl bir eğitim alıyorlar? Aile eğitimi mi okul eğitimi mi yani her şey göz önünde çocukların böyle bir şey yapmış olabileceklerine söyleyecek bir söz bulamıyoruz. Ha şurada yatan yavru bir köpek ya da bizim çocuklarımız yani bunlarında doğadaki diğer canlılardan bir farkı yok sonuçta. Yeni nesillere gerekli eğitimin verilmesi lazım. Bunlara bir çözüm bulmamız lazım. Biz öncelikle anne baba olarak çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz bunu düşünmemiz lazım.”

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Yemekhanede 2 iş arkadaşını öldüren garson, 'Pişmanım' dediYemekhanede 2 iş arkadaşını öldüren garson, 'Pişmanım' dedi
Malatya ve İstanbul'a PKK/KCK operasyonu: 5 tutuklamaMalatya ve İstanbul'a PKK/KCK operasyonu: 5 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.