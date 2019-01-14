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Yavru köpeği ezip böyle kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 07:07 | Son Güncelleme

Bartın'da karşısına çıkan yavru köpeği ezdikten sonra kaçan araç sürücüsü polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Bartın'da Zonguldak yolu üzerinde bulunan üst geçidin yanında karşısına çıkan yavru köpeği ezdikten sonra kaçan araç sürücüsü Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Yavru köpeği ezip kaçtı

Güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasına ulaşan emniyet güçleri İ.S. isimli şahsa ulaştı. Zanlının aracın gün boyu oğlu A.S.’de olduğunu söylemesinin ardından A.S.'yi de yakalayan emniyet güçleri Nöbetçi Savcılığın talimatı doğrultusunda A.S.'ye sahipli hayvana zarar verme suçundan işlem başlattı.
Diğer yandan köpeğin sahibi M.A. tarafından kliniğe kaldırıldığı, vücudunda kırıkların bulunduğu ve tedavi sürecinin sürdüğü öğrenildi.
Hayvanın tedavisini gerçekleştiren Veteriner Hekim Olcay Ortakçı, "Hayvan bize gelince hemen müdahale ettik. Gerekli tedaviyi yapıyoruz. İnşallah yaşayacak. Şu an için hayati tehlikesi kalmadı" dedi.
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bartın yavru köpek Kaza

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