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Yavru köpeği faraşa koyup dereye atan işçiye para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 11:50 | Son Güncelleme

RİZE'nin Kalkandere ilçesinde, yavru köpeği faraşa koyarak demir bariyerlerin üzerinden dereye attığı görüntüler tepki çeken belediye temizlik görevlisi Sefer Kayacı'ya, 'hayvanlara kötü muamele'den 773 lira idari para cezası kesildi.

Aytekin KALENDER/KALKANDERE (Rize), (DHA) - RİZE'nin Kalkandere ilçesinde, yavru köpeği faraşa koyarak demir bariyerlerin üzerinden dereye attığı görüntüler tepki çeken belediye temizlik görevlisi Sefer Kayacı'ya, 'hayvanlara kötü muamele'den 773 lira idari para cezası kesildi. Kalkandere Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi Sefer Kayacı, 29 Haziran'da sokakları süpürdüğü sırada yolda gezinen iki yavru köpeği fark etti. Yavru köpeklerin yanına yaklaşan işçi, elindeki süpürge ile köpeği faraşa sürükleyerek demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlattı. Diğer yavru köpek kaçarak kurtulurken, işçi fırlattığı köpeğin arkasından aşağıya doğru baktı, ardından alandan uzaklaştı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. YASAL İŞLEM BAŞLATILDI İş yeri sahibi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntüler üzerine Sefer Kayacı adlı işçi polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan işçi hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri ilçeye gelerek dere yatağında yavru köpeği aradı. Ekiplerce kıyıda bulunan ve sol arka bağacında ezilme tespit edilen yavru köpek, ekiplerce veterinere götürülerek tedavi altına alındı. 773 LİRA CEZA KESİLDİ Hakkında yasal işlem başlatılan ve 'özür' dileyen Sefer Kayacı'ya, 'hayvanlara kötü muamele'den dolayı 773 lira idari para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'nci Bölge Müdürülüğü'nden yapılan açıklamada, yavru köpeğe kötü muamelede bulunan kişiye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesinin a bendi uyarınca 773 lira idari para cezası kesildiği belirtildi. Bu arada Sefer Kayacı hakkında başlatılan adli soruşturma ise sürüyor.

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