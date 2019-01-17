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Yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 14:18 | Son Güncelleme

Yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mevlanakapı Mahallesi Küçük Saray Meydanı Caddesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Cep telefonu tamiri yapan iş yerindeki yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı dükkanın kapısı itfaiye ekipleri tarafından kırıldı. İtfaiye erleri yangına müdahale sırasında dumanların arasında bir yavru köpek fark etti. Ölmekten son anda kurtulan 2 aylık pitbull cinsi köpek, itfaiye ekiplerince iş yerinden çıkarıldı.

İsminin "Oscar" olduğu öğrenilen köpek, sahibine teslim edildi.

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