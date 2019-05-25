HABER

Yavru köpeği itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 10:46 | Son Güncelleme

KARAMAN'da kullanılmayan evin bodrum katına düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yavru köpeği itfaiye kurtardı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da kullanılmayan evin bodrum katına düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sümer Mahallesi 1268 Sokak'ta yaşayan Aşır Sepetçi, evinin karşısında bulunan ve kullanılmayan evden köpek sesleri geldiğini duydu. Sepetçi, eve gidip baktığında 4 yavru köpek olduğunu, bunlardan birinin ise bodrum katına düşmüş olduğunu gördü. Sepetçi'nin ihbarı üzerine eve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, önce köpeğin düştüğü deliği genişletti. Ardından yavru köpeği kurtardı.
Aşır Sepetçi, “Dünden bu yana yavru köpek sesi duyuyordum. Köpek sesinin nereden geldiğini ilk etapta anlamadım. Bugün bir köpeğin boş olan eve girip, çıktığını fark ettim. Köpeği takip ettiğimde üç yavru köpeğin evin içinde, bir yavru köpeğin de bodruma düşmüş olduğunu fark ettim. Durumu itfaiyeye bildirdim. Sağ olsunlar ekipler geldi ve yavru köpeği mahsur kaldığı yerden kurtararak diğerlerinin yanına bıraktı” dedi.

FOTOĞRAFLI

Yavru köpeği itfaiye kurtardıYavru köpeği itfaiye kurtardıYavru köpeği itfaiye kurtardıYavru köpeği itfaiye kurtardı

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Organize suç örgütüne 10 tutuklamaOrganize suç örgütüne 10 tutuklama
Venezuela’da cezaevinde isyan: 29 ölüVenezuela’da cezaevinde isyan: 29 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.