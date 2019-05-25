Yavru köpeği itfaiye kurtardı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da kullanılmayan evin bodrum katına düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sümer Mahallesi 1268 Sokak'ta yaşayan Aşır Sepetçi, evinin karşısında bulunan ve kullanılmayan evden köpek sesleri geldiğini duydu. Sepetçi, eve gidip baktığında 4 yavru köpek olduğunu, bunlardan birinin ise bodrum katına düşmüş olduğunu gördü. Sepetçi'nin ihbarı üzerine eve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, önce köpeğin düştüğü deliği genişletti. Ardından yavru köpeği kurtardı.

Aşır Sepetçi, “Dünden bu yana yavru köpek sesi duyuyordum. Köpek sesinin nereden geldiğini ilk etapta anlamadım. Bugün bir köpeğin boş olan eve girip, çıktığını fark ettim. Köpeği takip ettiğimde üç yavru köpeğin evin içinde, bir yavru köpeğin de bodruma düşmüş olduğunu fark ettim. Durumu itfaiyeye bildirdim. Sağ olsunlar ekipler geldi ve yavru köpeği mahsur kaldığı yerden kurtararak diğerlerinin yanına bıraktı” dedi.

