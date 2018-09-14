Yavru köpeği kürekle döven şahıs kamerada

Edinilen bilgilere göre, merkez Cumhuriyet Mahallesinde vicdansız bir adam bahçesine giren yavru köpeklerden birini eline aldığı kürek ile dövdü. Köpeğin inleme seslerinin yankılandığı mahallede bir vatandaş, olay anını saniye saniye cep telefonu ile görüntüledi. Kürekle dövülen ve daha fazla şiddete dayanamayan köpek vicdansız adamın bir anlık dalgınlığından faydalanarak olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı.
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