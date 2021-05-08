HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yavru köpeği kurtarmak isterken canından oldu

Yavru köpeği kurtarmak isterken canından oldu

08.05.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Germencik ilçesinde Salih Yayla (40) yavru köpeği kurtarmak isterken kuyuya düşerek hayatını kaybetti.

Yavru köpeği kurtarmak isterken canından oldu

Olay, Turanlar Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Salih Yayla’nın bir anda ortalıktan kaybolduğunu fark eden yakıları çevrede arama yaparken Yayla’yı kuyuda hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Yayla’yı kuyudan çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Yayla’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yayla’nın yakınları acı haberle yasa boğulurken, Yayla’nın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Talihsiz adamın yavru bir köpeğin kuyuya düştüğü fark edip köpeği kurtarmak isterken bir anda dengesini kaybederek kendisi de kuyuya düşmesi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çatı katında dehşete düşüren keşif! Yetkililer bile şaşkına döndüÇatı katında dehşete düşüren keşif! Yetkililer bile şaşkına döndü
2 kere taciz etti, 2 kere serbest kaldı2 kere taciz etti, 2 kere serbest kaldı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akın ettiler! Bugün 17.00'ye kadar açık olacak

Akın ettiler! Bugün 17.00'ye kadar açık olacak

Aracın üzerine bırakılan cips kutusundan çıkanlar şaşırttı

Aracın üzerine bırakılan cips kutusundan çıkanlar şaşırttı

2021 turizm yılı olacak! "Hazırlıklar başlasın"

2021 turizm yılı olacak! "Hazırlıklar başlasın"

Arabasını görenler gözlerine inanamadı

Arabasını görenler gözlerine inanamadı

Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Yüzde 52'ye çıktı

Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Yüzde 52'ye çıktı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.