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Yavru köpeğin boğazını kesip karnını deştiler

14.12.2020 23:30 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Midyat ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yavru köpeğin boğazını kesip, karnını deşti.

Mardin’in Midyat ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yavru köpeğin boğazını kesip, karnını deşti. Veterinere götürülen yavru köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Midyat ilçesi Şeyh Ales mevkiinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler yavru köpeğin boğazını kesip karnını deşti. Durum, köpeklere mama götüren polis tarafından fark edildi. Yaralı köpek, hemen koruma altına alınarak veteriner hekime götürüldü. Yaralı köpek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayvan Kollama Derneği (HAYDER) Midyat temsilcisi Zeynel Abidin Erdem, hayvanlara yapılan eziyeti kınadıklarını söyledi. Erdem, "Hayvanlara yapılan eziyeti kınıyoruz. Bu dilsiz hayvanlara eziyet edenler inşallah bulunur. Ve cezalarını alırlar" dedi.

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