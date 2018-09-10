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Yavru köpek, 3 ay süren tedavini ardından sağlığına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 13:51 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, köpeklerin saldırısı sonucu ön ve arka ayaklarını kullanamayan 4 aylık yavru köpek, 3 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Yavru köpek, 3 ay süren tedavini ardından sağlığına kavuştu

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, köpeklerin saldırısı sonucu ön ve arka ayaklarını kullanamayan 4 aylık yavru köpek, 3 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.
Yüksekova'da henüz 1 aylıkken bir grup köpeğin saldırısına uğrayan ve bu nedenden dolayı ön ve arka ayaklarını kullanamayan yavru köpek, bir vatandaş tarafından Hakkari Belediyesi Veteriner Hekimliği'ne getirildi. Veteriner Hekim Kaçan, getirilen yavru köpekle yakından ilgilendi. 3 ay boyunca tüm tedvileri yapılan yavru köpek sağlığına kavuştu. Artık istediği gibi koşup, oynayan Yavru köpeğe belediye çalışanları tarafından da 'Derdo' ismi konuldu.
Veteriner Kaçan, "Anlatıklarına göre diğer köpeklerin saldırısına uğramış. Sinirsel bir durum nedeniyle ön ve arka bacakları tutmuyordu. İlkin sürünerek bile hareket edemiyordu. İlaç tedavisinden sonra yavaş yavaş sağlığına kavuştu. Tabi bu durum bizi mutlu etti. Yavru köpeğin de inanılmaz bir yaşam azmi vardı" dedi.

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