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Yavru köpek, ağzı bağlı çuvalla yol kenarına bırakılmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 12:05 | Son Güncelleme

BURDUR'un Bucak ilçesinde, itfaiye ekipleri, ihbar üzerine gittikleri yol kenarında, ağzı bağlı çuvaldaki yavru köpeği kurtardı.

Yavru köpek, ağzı bağlı çuvalla yol kenarına bırakılmış

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) - BURDUR'un Bucak ilçesinde, itfaiye ekipleri, ihbar üzerine gittikleri yol kenarında, ağzı bağlı çuvaldaki yavru köpeği kurtardı.
Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne, dün akşam, yol üzerindeki çuvalda hareket eden bir şey olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, Barbaros Mahallesi Grankçay Caddesi'nde yol kenarındaki şarampolde, ağzı bağlı çuvalı gördü. Yanına yaklaşınca içinde bir şeyin hareket ettiğini gören ekipler, hemen çuvalın ağzını açtı. İtfaiye görevlisinin açtığı çuvaldan köpek yavrusu çıktı. Köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Yavru köpek, ağzı bağlı çuvalla yol kenarına bırakılmışYavru köpek, ağzı bağlı çuvalla yol kenarına bırakılmışYavru köpek, ağzı bağlı çuvalla yol kenarına bırakılmışYavru köpek, ağzı bağlı çuvalla yol kenarına bırakılmış

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