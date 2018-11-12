Yavru köpek annesine böbreğini bağışladı!

İtalyan La Stampa gazetesinin haberine göre bir kaç yıl önce sokakta hayvan severler tarafından aç ve susuz bulunan sonradan Star adı verilen gebe köpek barınağa yerleştirildi.

Burada 13 yavru doğuran Star’ın 9 yavrusu yaşadı. Daha sonra Star ve yavruları barınağı ziyaret eden ev hayvanları sevenlerce sahiplenildiler. Geçtiğimiz günlerde anne Star’ın böbrek yetmezliği çektiği ortaya çıktı. Veterinerler kendisine böbrek nakli yapılması gerektiğini aksi takdirde hayatını kaybedeceğini sahiplerine anlattılar.

Bunun üzerine barınak yetkilileri Star’ın yavrularının verildiği sahiplerini tek tek arayarak böbrek nakli için seferber oldular. Sonunda yavrularından Elsa’nın böbreğinin annesi Star’a uyum sağladığı anlaşıldı ve ameliyat başarılı geçti. Yaşadığı mahallede Elsa kahraman ilan edilirken annesi Star’ın sağlığının yerine geldiği de açıklandı.

