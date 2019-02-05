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YAVRU KÖPEK 'DUMAN' HACZEDİLDİ; AVUKATI İTİRAZ ETTİ...

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 17:45 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: Harun UYANIK /  İSTANBUL DHA Bağcılar'da bir iş adamının 100 bin liralık borcu yüzünden, iş yerinde bulunan 4 aylık 'Duman' isimli yavru köpek haczedildi.

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA
Bağcılar'da bir iş adamının 100 bin liralık borcu yüzünden, iş yerinde bulunan 4 aylık 'Duman' isimli yavru köpek haczedildi. İş adamının avukatı Cihan Cem Sakarya, haciz işleminin Hayvan Hakları Kanuna aykırı olduğunu belirterek, köpeğin haczedilmesi kararına itiraz ettiklerini, itirazın da 15 gün içinde sonuçlanacağını söyledi.

"VİCDANSIZLIK BUNU NASIL YAPARSINIZ' DEDİK"
Avukat Sakarya müvekkilinin yeğenin borcu yüzünden memurların hacze geldiğini söyleyerek, "Orada bütün mallar tek tek yazdılar. Daha sonra alacaklı vekili, 'Biz bu malları sattığımızda borcu karşılamaz. 100 bin TL'lik bir borç. Daha sonra biz bu köpeği de haczedelim' dedi. Biz de 'Bu köpeği nasıl haczedersiniz' dedik. Bu köpeği haczedip ne yapacaksınız. Zaten Hayvan Hakları Kanunu'na göre yasal değil, kanuna aykırı işlem yapıyorsunuz' dedik. Alacaklı vekili de 'Biz bu köpeği satarız 5-6 bin lira eder. 5-6 bin lira karşılığında da biz bunu borçtan düşeriz' dedi. Borcumuza sayarız' dedi. Biz de 'bu vicdansızlık bunu nasıl yaparsınız' dedik. Bu haciz işlemi gerçekleşti" dedi.

"HALA İŞLEMİN HUKUKA UYGUN OLDUĞUNU İDDİA EDİYORLAR"
"Köpeği götürmek istediler. Bu istihkak haczi olduğu için zaten bu mümkün değil. Köpek benim müvekkilime bırakıldı" diyen Avukat Sakarya, alacaklı vekili, icra memuru ve icra müdürünün hala işlemin hukuka uygun olduğunu iddia ettiğini söyledi. Sakarya, amacın 5-6 bin liraya köpeği satmak olmadığını söyleyen Avukat Sakarya, "Evcil hayvan sahiplerinin canı olduğu için, kendi çocuklarından ayırt etmedikleri için biz bunu almakla, satmakla bir başkasına vermekle tehdit edersek bu borcu öder gayesiyle bir tehdit amacı olarak kullanıyorlar. Bütün olay bu" diye konuştu.

"KÖPEK BİZDE VERMEYECEĞİZ. KARARLIYIZ"
Hayvan Hakları Kanunu'na göre evcil hayvanlar hiçbir şekilde haczedilemediğini belirttiğini anlatan Sakarya, "Buna rağmen bu haciz yapıldı. Bunun hukuka uygun olduğunu söylediler. Biz Çağlayan'da (adliye) bunu kendilerine söyledik. Madem bunun hukuka uygun olduğunu söylüyorsunuz. Daha önce böyle bir işlem yaptınız mı? Varsa gösterin. 'Biz de hukuku öğrenmiş olalım' dedik. Öyle bir şey gösteremediler. 'Bizim daha önce başımıza gelmedi, ilk defa başımıza geldi' diyorlar. Bu şekilde devam ediyor şimdi süreç. Biz itirazlarımızı yaptık, onlar da yaptılar. Onlar haczi devam ettirmeye çalışıyorlar. Bunu tehdit unsuru olarak açık arttırmadan sattırmaya çalışıyorlar. Sattırmamaya çalışıyoruz. Bizim müvekkilimiz de bu konu da çok hassas. Eğer ki böyle bir durum gerçekleşirse biz şimdi baroya şikayetimizi yapıyoruz. İcra mahkemesine davamızı açıyoruz. Zaten hukuki olarak her şeyi yapıyoruz burada. Müvekkilime 'Bu kadar tedirgin olma' dedik. Çünkü köpeğimiz hacizli olduğu için yediemin olarak müvekkilimin işyerinde durması gerekiyor. Biz dedik ki, 'bunu alalım' Cuma gününden ofisimize getirdik. Cuma gününden beri ofisimizde herhangi aksi bir durum olursa büyük ihtimalle burada kalacak vermeyeceğiz" diye konuştu. Avukat Sakarya, İcra Mahkemesi'ne yaptıkları itirazlarının 15 gün içinde sonuçlanacağını da söyleyerek, "Köpek bizde vermiyoruz. Kararlıyız" dedi.

"KÖPEK MÜVEKKİLİMİN DE DEĞİL"
Köpeğin hacze gelinen müvekkilinin de olmadığını söyleyen Avukat Sakarya, "Müvekkilimin yeğeni Bursa'da akrabalarına gitmiş. 2-3 günlüğüne normal şartlarda orada duruyor. Biz icra memuruna köpeğin karnesini gösterdik. Çok alakasız isimler yazıyor sahibi olarak hiçbir şekilde borçlu ya da istihkak haczine gelinen kişinin adı da yazmıyor. Ona rağmen köpek haczediliyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-Avukat Sakarya'nın konuşması
-Yavru Köpek "Duman'dan görüntü
-Genel ve detaylar

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