Yavru köpek, konteynerin altından vinçle kurtarıldı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, inşaat şantiyesinde girdiği konteynerin altında kalan kalan yavru köpek, itfaiye ekibince vinçle alındı. Anne köpeğin, yanına bırakılan yavrusunu sevdiği görüldü. Aç kaldığı gözlenen yavru köpek, bir süre sonra anne köpeği emdi. Olay, Hasas Mahallesi 6655 No'lu Sokak'ta meydana geldi. İnşaat şantiyesinde görevli bekçi, konteyner altından köpek sesi duydu. Köpeğin, konteyner altındaki çukurda olduğunu gören bekçi, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, vinçle konteyner altındaki çukurda mahsur kalan yavru köpeği aldı. Yavru köpek, anne köpeğin yanına bırakıldı. Anne köpeğin, kurtarılan yavrusunu sevdiği görüldü. Aç kaldığı gözlenen yavru köpek ise bir süre sonra anne köpeği emdi. Bu anlar ise itfaiye ekiplerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Anne ve yavru köpek, belediye ait hayvan barınağına götürüldü.

