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Yavru köpek yangından kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 16:32 | Son Güncelleme

 MERSİN'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar görürken, alevlerin içinde mahsur kalan yavru köpek, ekipler tarafından kurtarıldı.

Yavru köpek yangından kurtarıldı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar görürken, alevlerin içinde mahsur kalan yavru köpek, ekipler tarafından kurtarıldı.
Erdemli ilçesi Çerçili Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. Mersin ve Silifke ilçelerinden gelen takviye ekiplerle birlikte yangına, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankı, 4 itfaiye söndürme aracı, toplamda 50 görevliyle müdahale edildi. Bir süre sonra kontrol altına yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.
YAVRU KÖPEK KURTARILDI
Söndürme çalışması esnasında alevler içinde mahsur kaldığı görülen yavru köpek de ekipler tarafından kurtarıldı. Patilerinde yanıklar oluştuğu gözlemlenen yavru köpeğe 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Yavru köpek yangından kurtarıldıYavru köpek yangından kurtarıldı

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