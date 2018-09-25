Yavru köpek yangından kurtarıldı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar görürken, alevlerin içinde mahsur kalan yavru köpek, ekipler tarafından kurtarıldı.

Erdemli ilçesi Çerçili Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. Mersin ve Silifke ilçelerinden gelen takviye ekiplerle birlikte yangına, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankı, 4 itfaiye söndürme aracı, toplamda 50 görevliyle müdahale edildi. Bir süre sonra kontrol altına yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

YAVRU KÖPEK KURTARILDI

Söndürme çalışması esnasında alevler içinde mahsur kaldığı görülen yavru köpek de ekipler tarafından kurtarıldı. Patilerinde yanıklar oluştuğu gözlemlenen yavru köpeğe 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

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