Yavru köpekle otobüse bindi, sosyal medyada konu oldu

Efeler ilçesinde bir özel kurumda fizyoterapist olarak çalışan Dilan Polat, "Her gün işim gereği Söke'den Efeler ilçesine gidiyorum. Günlerden pazardı. Normalde pazar günleri izinli olurdum ama tesadüf eseri o gün çalışacaktım. Yolculuk yaparken uyuyordum, arkadan gelen seslere uyandım. Gözümü açtığımda Hatun teyzenin kucağında köpekle oturduğunu farkettim. Köpek adeta ona sarılmıştı. Köpek, korkmuş gibi titriyordu ve çok sevimliydi. Onları öyle görünce çok hoşuma gitti. O anın gizlice fotoğrafını çekip, 'Başkaları da görsün' diyerek Twitter hesabımdan paylaştım. Ama sadece benim çevrem değil herkes çok beğenmiş. Her yerde paylaşılınca çok iyi tepkiler aldık ve Hatun teyze de bir anda meşhur oldu" diye konuştu.

'HERKES ONUN GİBİ OLSA'

Hatun Üstüntaş'ın yaptığının çok anlamlı olduğunu söyleyen Polat, "Hayvanlar da Allah'ın verdiği bir candır. İnsan sadece insana saygı duymamalı canlı olan her şeye saygı duymalı. Onlar da bir can, bu nedenle korumak zorundayız. Keşke hiçbir insan onlara zarar vermese. Allah herkese merhamet versin. Hayvan hakları konusundaki yasa tasarısının da bir an önce kanunlaşması gerekiyor. Hayvanlara eziyet sadece para cezasıyla kalmamalı" dedi.