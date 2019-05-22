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Yavru köpekle otobüse bindi, sosyal medyada konu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 15:47 | Son Güncelleme

YOZGAT'tan Aydın'daki kızının yanına misafirliğe gelen 9 çocuk annesi Hatun Üstüntaş (71), yolda gördüğü yavru köpeğe acıyarak, belediye otobüsüne birlikte bindi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- YOZGAT'tan Aydın'daki kızının yanına misafirliğe gelen 9 çocuk annesi Hatun Üstüntaş (71), yolda gördüğü yavru köpeğe acıyarak, belediye otobüsüne birlikte bindi. Köpek ile Üstüntaş'ın birbirlerine sarılışını gören yolculardan Dilan Polat (24) bu anı fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşınca, yoğun ilgi gördü.

Yozgat'tan 2 ay önce İncirliova'da yaşayan kızına misafirliğe gelen Hatun Üstüntaş, pazara giderken yolda gördüğü yavru köpeği, 'araçlar çarpmasın' diyerek kucağına aldı. Üstüntaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsüne yavru köpekle birlikte bindi. Üstüntaş'ın kucağında köpekle yolculuk yaptığını gören diğer yolcular şaşkınlığını gizleyemedi. Yolculardan Dilan Polat, gördüğü manzara karşısında dayanamayarak Üstüntaş'ın köpekle birbirlerine sarılarak yolculuk yapmasını fotoğraflayarak Twitter sayfasında paylaştı. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenilip, paylaşıldı. Bunun üzerine Dilan Polat ile Hatun Üstüntaş bir araya gelerek tanışma imkanı buldu ve sıkı dost oldu.

'KARINCAYI BİLE İNCİTMEM'

Tüm canlıları çok sevdiğini belirten Hatun Üstüntaş, "İncirliova'dan Efeler'deki semt pazarına alışveriş yapmaya gitmek için yola çıkmıştım. Otobüs beklerken, yavru bir köpeği yolda dolaşırken gördüm. Kıyamayıp, araçlar çarpmasın diye kucağıma aldım. Bu sırada belediye otobüsü geldi. Şoföre 'Köpekle birlikte binebilir miyim' dedim. Önce, 'Olmaz yasak' dedi. Ama ısrar edince, beni kıramayıp, kabul etti. Kucağımdayken adeta bir çocuk gibi bana sarıldı. Yolcular, bana bakıyordu. Eğer Yozgat'ta olsaydım onu köyüme götürür, beslerdim. Ama burada kızımın bakacak yeri olmadığı için, trafikten uzak bahçeli bir yere bıraktık. Hayatta bir karıncayı dahi incitmem. Otobüste farkında değilken fotoğraflarım çekilmiş, paylaşılmış. Çocuklarım, sosyal medyada görüp, beni aradılar. Çok mutlu oldum" dedi.

'ÖYLE GÖRÜNCE ÇOK HOŞUMA GİTTİ'

Efeler ilçesinde bir özel kurumda fizyoterapist olarak çalışan Dilan Polat, "Her gün işim gereği Söke'den Efeler ilçesine gidiyorum. Günlerden pazardı. Normalde pazar günleri izinli olurdum ama tesadüf eseri o gün çalışacaktım. Yolculuk yaparken uyuyordum, arkadan gelen seslere uyandım. Gözümü açtığımda Hatun teyzenin kucağında köpekle oturduğunu farkettim. Köpek adeta ona sarılmıştı. Köpek, korkmuş gibi titriyordu ve çok sevimliydi. Onları öyle görünce çok hoşuma gitti. O anın gizlice fotoğrafını çekip, 'Başkaları da görsün' diyerek Twitter hesabımdan paylaştım. Ama sadece benim çevrem değil herkes çok beğenmiş. Her yerde paylaşılınca çok iyi tepkiler aldık ve Hatun teyze de bir anda meşhur oldu" diye konuştu.

'HERKES ONUN GİBİ OLSA'

Hatun Üstüntaş'ın yaptığının çok anlamlı olduğunu söyleyen Polat, "Hayvanlar da Allah'ın verdiği bir candır. İnsan sadece insana saygı duymamalı canlı olan her şeye saygı duymalı. Onlar da bir can, bu nedenle korumak zorundayız. Keşke hiçbir insan onlara zarar vermese. Allah herkese merhamet versin. Hayvan hakları konusundaki yasa tasarısının da bir an önce kanunlaşması gerekiyor. Hayvanlara eziyet sadece para cezasıyla kalmamalı" dedi.

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