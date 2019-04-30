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Yavru köpekler ölüme terk edilmiş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:26 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yeni doğmuş yavru köpekleri, poşete koyup ağzı bağlı bir şekilde boş bir alana bırakıp ölüme terk edilmiş olarak bulundu.Çaycuma ilçesinin Mustafa Zeren caddesinde boş bir arsaya ağzı bağlı çöp poşeti bırakıldı.

Yavru köpekler ölüme terk edilmiş halde bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yeni doğmuş yavru köpekleri, poşete koyup ağzı bağlı bir şekilde boş bir alana bırakıp ölüme terk edilmiş olarak bulundu.
Çaycuma ilçesinin Mustafa Zeren caddesinde boş bir arsaya ağzı bağlı çöp poşeti bırakıldı. Seslerin geldiğini duyan vatandaşlar 153 Beyaz masayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta, poşeti açarak 5 tane yeni doğmuş yavru köpekleri ölüme terk edilmiş halde buldu. Olayı hemen belediye veteriner hekimi Doğuş Özdil’ i arayarak bilgi verildi. Veteriner hekim Özdil’in müdahalesiyle vücut ısıları düşen yavru köpekler yoğun bakıma alındı. Anneleri ortada olmayan yavruların yaşam savaşı sürüyor.
Durumları şimdilik ciddiyetini koruduğunu belirten Özdil, bunu yapanların, gören yada bilenlerin gerekli şikayetleri bildirmeleri rica etti.

Yavru köpekler ölüme terk edilmiş halde bulundu

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