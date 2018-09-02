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Yavru köpeklerden birinin ayağını diğerinin patisini kestiler (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 17:06 | Son Güncelleme

'TEMELİNDE EĞİTİMSİZLİK VAR' Konya'da, parkta birinin patisi, diğerinin arka ayağı kesilmiş bulunan 2 yavru köpeğin tedavisi sürdürülürken, Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, açıklamalarda bulundu.

Yavru köpeklerden birinin ayağını diğerinin patisini kestiler (2)

'TEMELİNDE EĞİTİMSİZLİK VAR'
Konya'da, parkta birinin patisi, diğerinin arka ayağı kesilmiş bulunan 2 yavru köpeğin tedavisi sürdürülürken, Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, açıklamalarda bulundu. Sürmeli, "Bunu yapan, insan olamaz. Bunun temelinde eğitimsizlik vardır. Bu vahşet, hayvan sevgisiyle büyümemenin sonucudur" dedi.
Okullarda, çocuklara çevre ve doğa sevgisinin aşılanması gerektiğini belirten Sürmeli, "Okullarda mutlaka çevre ve doğa dersi verilmeli. Bu ders öncelikle ailelere verilmeli. Çünkü sokakta gördükleri köpek için 'Dokunma, ısırır'; 'Kedi tırmalar', 'Mikrop kaparsın' denilerek çocuklar hayvanlardan uzaklaştırılıyor. Hayvanlarla çocuklar arasına giren anne- babalar nedeniyle çocuk sevgisiz ve sorumsuz bir vaziyette büyüyor. Ondan sonra bu tür vahşetler görülüyor. Büyük ya da küçük fark etmez. Herkes hayvan sevgisini öğrenmediği zaman ileride eşine ya da çocuğuna da bu tür davranışlar yapabiliyor" diye konuştu.
'TOPLUMA ZARARLILAR'
Bu türü vahşeti uygulayanların ailelerinden şiddet gördüğünü ve sevgisiz büyütüldüğünü savunan Sürmeli, "Bu tür insanlar topluma tamamen zarardır. Bu yavru köpeklere bunu yapanlar da kesinlikle ailesininden şiddet görmüş ve sevgisiz büyümüştür. Ailenin bu sevgiyi çocuğuna verememesi neticesinde olan bu tür yavru canlara oluyor. Bunu yapanların bir de geçmişine bakmamız gerekiyor" dedi.
'CEZALARIN ARTIRILMASI GEREK'
Hayvanlara işkence uygulayanlara yönelik cezaların artırılması gerektiğini vurgulayan Ümit Sürmeli, "Yasalardaki cezaların artırılması gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok. Bunu yapan insan yakalandığı zaman biraz para cezası ile serbest bırakılacak. Biz bunu istemiyoruz. Cezalar artırılsın ki insanlar bu savunmasız masum canlara zarar veremesin. Karakollardan elini kolunu sallayarak kolayca çıkamasın. İnşallah Meclis açıldığında hayvan hakları ile ilgili yasalar bir an önce geçer. Tek tememnimiz bu" diye konuştu.

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