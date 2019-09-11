HABER

Yavru köpeklere aşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 09:45 | Son Güncelleme

Tokat’ta Reşadiye Belediyesine bağlı ekipler, kış öncesi yaptığı uygulamada sokak köpeklerini aşılayarak küpeledi.Tokat’ın Reşadiye ilçesinde belediyeye bağlı veteriner hekimler ilçe sokaklarında yaşayan yavru köpekleri muayene ederek kış öncesi aşılarını yaptı.

Tokat’ta Reşadiye Belediyesine bağlı ekipler, kış öncesi yaptığı uygulamada sokak köpeklerini aşılayarak küpeledi.
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde belediyeye bağlı veteriner hekimler ilçe sokaklarında yaşayan yavru köpekleri muayene ederek kış öncesi aşılarını yaptı. Kuduz aşıları da yapılan köpeklerin kimlik ve aşılarının tespiti için küpeleme işlemleri de yapıldı. Sokak hayvanlarının kontrollü sağlık taramalarının düzenli olarak Reşadiye Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Reşadiye Belediyesi Veteriner Hekimi Hasan Fehmi Yıldız, vatandaşlardan küpesiz sokak köpeği görmeleri durumunda kendilerine bilgi vermelerini istedi.
Veteriner Hekim Yıldız, "Reşadiye Belediyesi olarak ilçemiz sokaklarında bulunan köpeklere hastalıklara karşı muayene ediyoruz. Bu muayenelerde aşılama yaparak küpe de takıyoruz. Kış gelmeden tüm sokak köpeklerini ve bu sene doğan yavruları elden geçirmiş olacağız. Vatandaşlarımızdan çevrelerinde gördükleri hasta köpekleri bize bildirmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

PARTNER Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek
Yalçın Topçu: “Ayakları altında cennet olanlar, Kandil’i söndürecek”Yalçın Topçu: “Ayakları altında cennet olanlar, Kandil’i söndürecek”
Fashion Prime’da Tire’ye özgü 'beledi dokuma' tezgahına ilgiFashion Prime’da Tire’ye özgü 'beledi dokuma' tezgahına ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok yaşayın çocuklar! Moldova'ya gol yağdırdık

Çok yaşayın çocuklar! Moldova'ya gol yağdırdık

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Büyük gerginlik! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Büyük gerginlik! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı

Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Son dakika! Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Ankara'da 'tombala' operasyonu!

Gece yarısı düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Geri geri giderek polisten kaçan araç kaza yaptı

Önce araçla sonra yaya kaçtı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.