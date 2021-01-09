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  4. Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerine uyaran gence ilginç tepki

Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerine uyaran gence ilginç tepki

09.01.2021 12:15 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yavru sokak köpeklerini barınağa götürmek için bölgeye giden belediye çalışanlarına gözyaşları içinde ‘Yavrularını annelerinden’ ayırmayın diyen genç kız, aldığı cevap ve tepkilerle şoka uğradı.Arifiye ilçesinde iki gün önce meydana gelen olayda, mahalleye yavru sokak köpeklerini barınağa götürmek için gelen belediye ekipleri, yavruları tek tek annelerinden ayırarak toplamaya başladı.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yavru sokak köpeklerini barınağa götürmek için bölgeye giden belediye çalışanlarına gözyaşları içinde ‘Yavrularını annelerinden’ ayırmayın diyen genç kız, aldığı cevap ve tepkilerle şoka uğradı.
Arifiye ilçesinde iki gün önce meydana gelen olayda, mahalleye yavru sokak köpeklerini barınağa götürmek için gelen belediye ekipleri, yavruları tek tek annelerinden ayırarak toplamaya başladı. Belediye çalışanlarına gözyaşları içinde "Yavrularını annelerinden ayırmayın" diyen genç kız o anları kayıt altına aldı. Görevlilere yardım etmek isteyen mahalle sakini ise kaçmaya çalışan bir yavrunun üzerine basarak yakalamaya çalıştı. O anları gözyaşları içinde ağlayarak cep telefonuyla kayda alan genç kız, adama yalvarırcasına, "Basma günah” diyerek engel olmaya çalıştı.
Genç kızın tepkisine aldırış etmeden yakalanan yavru köpekler, belediye ekiplerince karga tulumba araca yüklenerek barınağa götürüldü. Kızın işkence anlarını kayıt altına aldığını gören görevli ise “Bizi çekiyor, bak bu bize sıkıntı olur, ben bu şartlar altında çalışamam” diyerek arkadaşını uyardı. Tek isteği yavru köpeklerin annesinden ayrılamaması olan genç kız, aynı mahallede oturan ve amca dediği vatandaş tarafından tehdit edilerek tokat yedi.
Yaşanan tartışma mahallelinin ayırmasıyla son bulurken anbean kayıt altına alınan skandal olayın görüntülerinde, mahalle sakinin yavru köpeğin üstüne basması, çalışanların ise köpekleri karga tulumba arca yüklemeleri ve köpeğin üzerine basan mahalle sakinin gözü yaşlı genç kıza saldırması yer alıyor.

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