HABER

Yavru köpekleri montlarına sararak kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 19:49 | Son Güncelleme

Bingöl’de bir poşet içerisinde su birikintisine atılan ve donma tehlikesi geçiren iki yavru köpeği bulan 4 çocuk, hayvanları montlarına sararak Bingöl Belediyesi Hayvan Barınağına teslim etti

BİNGÖL (AA) - Bingöl’de bir poşet içerisinde su birikintisine atılan iki yavru köpek, böğürtlen toplamaya giden 4 çocuk tarafından bulunarak, hayvan barınağına götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Merkez Kültür Mahallesi Aftor bölgesinde, böğürtlen toplamaya giden 4 çocuk, su birikintisinde ağzı bağlı poşet içerisinde iki yavru köpek olduğunu fark etti.

Çocuklar, donma tehlikesi geçiren köpekleri sudan çıkarıp montlarına sararak Bingöl Belediyesi Hayvan Barınağına teslim etti.

Barınak yetkilileri de yavru köpekleri koruma altına aldı.

Çocuklardan Ahmet Arda Gündoğdu, yavru köpekleri kurtardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Fidan, Akar ve Mistura ayak üstü sohbet ettiFidan, Akar ve Mistura ayak üstü sohbet etti
Müslüm Baba filminin galası memleketinde yapıldıMüslüm Baba filminin galası memleketinde yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bingöl kültür mahallesi yavru köpek

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'dan flaş açıklama: 14 terörist öldürüldü

TSK'dan flaş açıklama: 14 terörist öldürüldü

Dörtlü Suriye Zirvesi sona erdi! Liderler açıklama yapıyor

Dörtlü Suriye Zirvesi sona erdi! Liderler açıklama yapıyor

Ankara'da HDP'ye operasyon!

Ankara'da HDP'ye operasyon!

29 Ekim'e özel Türk bayraklı gelinlik tasarladı

29 Ekim'e özel Türk bayraklı gelinlik tasarladı

RDW nedir? RDW-CV ve RDW-SD ne anlama gelir? RDW düşüklüğü, yüksekliği ve tedavisi

RDW nedir? RDW-CV ve RDW-SD ne anlama gelir? RDW düşüklüğü, yüksekliği ve tedavisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.