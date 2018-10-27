Yavru köpekleri montlarına sararak kurtardılar

BİNGÖL (AA) - Bingöl’de bir poşet içerisinde su birikintisine atılan iki yavru köpek, böğürtlen toplamaya giden 4 çocuk tarafından bulunarak, hayvan barınağına götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Merkez Kültür Mahallesi Aftor bölgesinde, böğürtlen toplamaya giden 4 çocuk, su birikintisinde ağzı bağlı poşet içerisinde iki yavru köpek olduğunu fark etti.

Çocuklar, donma tehlikesi geçiren köpekleri sudan çıkarıp montlarına sararak Bingöl Belediyesi Hayvan Barınağına teslim etti.

Barınak yetkilileri de yavru köpekleri koruma altına aldı.

Çocuklardan Ahmet Arda Gündoğdu, yavru köpekleri kurtardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

