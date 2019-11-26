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Yavru köpekleri sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 15:13 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, evin duvarı ile toprak yığını arasındaki boşluğa sıkışan 2 yavru köpek, itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, evin duvarı ile toprak yığını arasındaki boşluğa sıkışan 2 yavru köpek, itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
Çapaklı Mahallesi'nde yavru köpeklerin, toprak yığını ile evin duvarı arasındaki boşlukta sıkıştığını görenler, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yavru köpekleri kurtardı. Yavru köpeklere, itfaiye ekipleri su verdi.

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