Yavru köpeklerin ayakları 20- 25 gün önce kesilmiş

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, parkta piknik yapanlar tarafından birinin arka ayağı diğerinin ise patisi kesik bulunan 2 yavru köpek, veterinerlik fakültesindeki tedavilerinin ardından barınak yetkililerine teslim edildi. Fakülte yetkilileri, köpeklerdeki yaraların 20- 25 gün önce meydana geldiğini; ancak kasıt olup, olmadığının netleşmediğini söyledi.

Olay, dün, Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Türk Yıldızları Parkı'na pikniğe gelenler, çimlerin üzerindeki 2 yavru köpeği gördü. Köpeklerden birinin arka ayağının, diğerinin ise patisinin kesildiğini fark eden piknikçiler, polise ve belediye yetkililerine haber verdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihbar üzerine parka gelip, yavru köpekleri alarak, tedavileri için Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan yavru köpeklerin ayaklarına pansuman yapıldı. Yaralarının kabuk bağladığı belirtilen köpekler, tedavilerinin ardından bu sabah Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağı yetkililerine teslim edildi. Fakülte yetkilileri, köpeklerin ayaklarındaki yaraların 20- 25 gün önce meydana geldiğini, kabuk bağladığını söyledi. Yaraların kazayla da oluşmuş olabileceği belirtilirken, kasıt olup, olmadığının netleşmediği kaydedildi. Polis, yavru köpeklerin ayaklarının kesilmesiyle ilgili çalışmasını sürdürüyor.

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