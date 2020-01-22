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  4. Yavru köpeklerini sopayla dövdükleri iddiasıyla ailesinden şikayetçi oldu

Yavru köpeklerini sopayla dövdükleri iddiasıyla ailesinden şikayetçi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 13:30 | Son Güncelleme

KOCAELİ’de yaşayan Eyüp T.

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’de yaşayan Eyüp T. (40), yavru köpeklerine şiddet uygulandığı iddiasıyla annesi, babası ve kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Anne Nesibe T.'nin köpeğe sopayla vurduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kartepe Suadiye Mahallesi Mesudiye Caddesi’nde yaşayan Eyüp T., sokakta bulduğu yavru köpekleri sahiplendi. Eyüp T.'nin annesi Nesibe T., iddiaya göre, evin bahçesinde sopaların üzerine konulan samanların altında kalan yavru köpeklere sopa ile vurup, üzerlerine taş attı. Köpekler acı içerisinde inlerken, Eyüp T.'nin eşi bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Eyüp T., bugün Kocaeli Adliyesi’ne gelerek anne, baba ve kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu.
'BEN YOKKEN ŞİDDET UYGULUYORLAR'
Ailevi problemler yaşadığını, fakat hayvanlara yapılan şiddetin yanlış olduğunu düşündüğü için ailesi hakkında şikayette bulunduğunu ifade eden Eyüp T., “Köpeklere annem şiddet uyguluyor. Çünkü aile problemlerimiz var, eşimi istemiyorlar ben de eşimle mutluyum. Bizi istemedikleri gibi hayvanlarımızı da istemiyorlar. Köpeği ben 20 gün önce yağmurlu bir havada sahiplendim. Köpeğin anneleri geldi bizim bahçeye bıraktı ve ben de onlara otlardan yuva yaptım yağmurdan korunsun diye. Anneleri sürekli gelip emzirip gidiyor, yavruları otların içerisinde yaşıyor. Annem ve babam köpekleri istemediği için, kaçıp gitsinler diye sopayla, taşla dövüyor. Ben baktığım için ve bizim de aramız kötü olduğu için köpekleri dövüyorlar. Ben varken yapmıyorlar” dedi.
EŞİ EZİYETİ GÖRÜNTÜLEDİ
Eşinin köpeklere uygulanan şiddeti cep telefonuyla görüntülediğini belirten Eyüp T., “Ben önceki gün eşime 'Gidiyorum dikkat et, en ufak bir ses duyarsan balkona çıkıp çek' dedim. Ben yönlendirdim eşimi, daha sonra içim rahat etmeyince eve geri dönmek istedim. Geri döndüğümde eşim kamera kayıtlarını gösterdi, ben de adliyeye başvurdum. Annem Nesibe T., babam Hasan T. ve kardeşim Süleyman T. hakkında şikayette bulundum” diye konuştu.
'HAYVANLAR İNLEYEREK HAVLIYOR'
Hayvanlara sopayla vurulunca inleyerek havladığını söyleyen Eyüp T., şöyle konuştu:
"Sopayla yuvalarını dürtüyor, kafalarına vuruyor. Bu çok acı bir şey, hayvanlar inleyerek havlıyor. Kamera kayıtlarında inliyor hayvanlar. O gün eve geldiğimde hayvanın gözünden yaşlar geliyordu ve suratıma bakıyordu. Onu o akşam evimin balkonuna çıkardım, hayvan balkonda durmak istemedi aynı yere indirdim ve sabah olunca da bir komşumuzun bana kullandırdığı bahçe vardı o 3 yavruyu da oraya götürdüm. Hemen hemen her gün vuruyorlar hayvanlara ben varken dokunmuyorlar, ben gittiğim zaman devamlı şiddet uyguluyorlar. Ben döndüğüm zaman eşim bana söylüyordu ama benim inanasım gelmiyordu daha sonra kamera kayıtlarını izlediğim zaman inanmaya başladım."

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