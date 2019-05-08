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Yavru oğlak omuzlardan inmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 10:03 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde 20 gün önce dünyaya gelen oğlak ile sahibinin arasındaki dostluk, dikkat çekiyor.

Yavru oğlak omuzlardan inmiyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde 20 gün önce dünyaya gelen oğlak ile sahibinin arasındaki dostluk, dikkat çekiyor. Omuzlardan inmeyen oğlak sahibi tarafından ‘kızım’ diye çağırılıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Keskin'in (35) keçisi 20 gün önce iki oğlak dünyaya getirdi. Keskin'in elleriyle beslediği oğlaklardan biri yaramazlığıyla olduğu kadar, insanlara yakınlığıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Sahibinin 'Kızım' diye seslendiği oğlak insanların omzuna atlayıp kendini sevdiriyor. Gününün büyük bölümünü yavru oğlakla geçiren Mustafa Keskin, "20 Gün önce dünyaya geldiler. 2 oğlaktan 'Kızım' diye seslendiğim yerinde hiç durmuyor. Benim yanımdan da ayrılmıyor. Omuzlara çıkmayı seviyor. Millet omuzlarında muhabbet kuşu gezdirir bense oğlak gezdiriyorum. Oğlağımı satmayı düşünmüyorum. O benim arkadaşım oldu" dedi.

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Yavru oğlak omuzlardan inmiyorYavru oğlak omuzlardan inmiyor

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