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Yavru sığırcıklar uçuncaya kadar aracını çalıştırmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 11:10 | Son Güncelleme

KARS Organize Sanayi Bölgesi'nde bir hazır beton firmasında, beton mikserinin motor kısmına yuva yapan sığırcık, 5 yavru çıkardı.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS Organize Sanayi Bölgesi'nde bir hazır beton firmasında, beton mikserinin motor kısmına yuva yapan sığırcık, 5 yavru çıkardı. Durumu fark eden şoför, aracı çalıştırmaktan vazgeçti. Hem şoför, hem de firma sahibi, yavrular uçana kadar aracın park halinde bekleyeceğini söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Öner Sal Beton İşletmesi'nde yaklaşık bir aydan beri park halinde bulunan beton mikserinin motor kısmına, sığırcık kuşu yuva yaptı. Kuş, yumurtalardan 5 yavru çıkardı. Şoför Zafer Salduz, aracı çalıştırmaya geldiğinde motor bölümünden gelen kuş seslerini duyunca kaputu açtı. Yavru sığırcıkları gören Salduz, aracını çalıştırmaktan vazgeçti. Sığırcık ve yavruları sanayi esnafının da ilgi odağı haline geldi.

Zafer Salduz, "İşe başlamak için aracımın başına geldiğimde sığırcık yavrularını fark ettim. Yavrulara kıyamadım. Motoru çalıştırsaydım, hepsi ölürdü. Annesinin çırpınışları ve mücadeleleri içimi burktu. Bunun üzerine aracın yerini bile değiştirmemeye karar verdim. Eğer yerini değiştirsem, anne yuvayı bir daha bulamazdı. Hatta yuvayı başka bir yere taşımayı düşündük, ama yine de yapamadım. Onlar uçuncaya kadar aracı çalıştırmayacağım" dedi.

Tamirci Hüseyin Akbulut da yavru sığırcıkların büyüyüp yuvadan uçarak ayrılıncaya kadar sahip çıkacaklarını belirterek, yavru kuşlara 'Beş kardeşler' adını verdiklerini söyledi.

Anne kuşun sürekli yuvaya yiyecek taşıdığını belirten Öner Sal Beton işletmesinin sahibi iş adamı Reşit Salduz da kuşlar uçup yuvayı terk edinceye kadar aracı çalıştırmayacaklarını ifade etti.

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