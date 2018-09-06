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Yavru sincaba çocuğu gibi bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 16:22 | Son Güncelleme

Bolu'da bir itfaiye çavuşu, akrabalarının bulduğu yavru sincaba, çocuğu gibi bakıyor - Abdurrahman Konuk: - "Her 2 saatte bir biberonla süt veriyorum. Süt verdikten sonra karnına masaj yapıyorum. Aynı bir çocuk gibi gazının çıkmasını sağlıyorum. Gazı da çıktıktan sonra huzurlu bir şekilde uyuyor"

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde çavuş olarak görev yapan Abdurrahman Konuk, akrabaları tarafından bulunan yavru sincaba, çocukları gibi bakıyor.

Konuk, 3 gün önce akrabalarının evine giren bir yavru sincabı sahiplenerek, bakımını üstlendi.

İtfaiye Müdürlüğü'nde bulunan odasına sincap için bir kutu getirerek yatak yapan Konuk, hem mesaide hem de izinli günlerinde sincabı yanından ayırmıyor.

Hem itfaiye personeli hem de ailesinin çok sevdiği sincabın tüm bakımını üstlenen Konuk, biberonla beslediği sincaba mümkün olduğu kadar bakmak istiyor.

Konuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini ifade ederek, "Akrabalarım 3 gün önce evlerinde bir sincap bulmuş. Benim de hayvanları sevdiğimi bildikleri için bun bana getirdiler. Ben de 'fıstık' ismini verdiğimiz bu yavru sincaba bakmaya başladım. " dedi.

Yavru sincaba çocuklarına baktığı gibi baktığını anlatan Konuk, "Benim 2 çocuğum var. Bebekken çocuklarıma nasıl baktıysam bu yavru sincaba da öyle bakıyorum. Bakmaya da devam edeceğim. Her 2 saatte bir biberonla süt veriyorum. Süt verdikten sonra karnına masaj yapıyorum. Aynı bir çocuk gibi gazının çıkmasını sağlıyorum. Gazı da çıktıktan sonra huzurlu bir şekilde uyuyor. Gece de olsa kalkıp süt vermeye devam ediyorum." diye konuştu.

Hayvanları çok sevdiğini ve evinde de çeşitli hayvanlar beslediğini anlatan Konuk, mesai arkadaşlarının da yavru sincaba çok ilgi gösterdiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Bolu Belediyesi İtfaiyesi yavru sincap

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