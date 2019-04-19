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Yavru vatan Kıbrıs’ta ilk canlı kalp nakli gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

Kıbrıs adasında ilk defa canlı kalp nakli gerçekleştirildi.

Yavru vatan Kıbrıs’ta ilk canlı kalp nakli gerçekleştirildi

Kıbrıs adasında ilk defa canlı kalp nakli gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs ve Akdeniz Üniversitesi cerrahlarından oluşan ekibin yönettiği ameliyat 4 saat sürdü. Nakil yapılan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk kalp nakli dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi. Adada, 2013 yılında yapılan yapay kalp naklinin ardından ilk kez canlı kalp nakli ameliyatı yapıldı. Koroner hastalığına bağlı son dönem kalp yetmezliği olan, daha önceden bir defa kalp krizi geçiren ve Kardiyoloji bölümü takibinde olan 49 yaşındaki Veli Çelik’e, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ve beyin ölümü gerçekleşen 44 yaşındaki kişiden alınan kalp nakledildi.

"’Koşmak istiyorum’ dedi"
Operasyonu ikisi Kuzey Kıbrıs ve üçü Akdeniz Üniversitesinden 5 kişilik bir cerrah ekibi gerçekleştirdi. Kalp cerrahı Doç. Dr. Hasan Birtan, Doç. Dr. Ozan Emiroğlu ile Akdeniz Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Ömer Bayezid ve Prof.Dr. Cengiz Türkay’ın Kardiyovasküler Cerrahi Ameliyathanesinde gerçekleştirdiği operasyon 4 saat sürdü.
Ameliyata ilişkin İHA muhabirine değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Bayezid, hastanın ameliyattan sonra akşam saatlerinde uyandırıldığını aktardı. Çelik’in normal bir şekilde konuşmaya başladığını ve durumunun gayet iyi olduğunu belirten Bayezid, "Bu sabah kahvaltısını yaptı. Durumu gayet iyi hatta ’koşmak istiyorum’ dedi. Yaklaşık 3 hafta hastanede kontrol altında kalacak" şeklinde konuştu.

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