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Yavru yaban domuzunu düştüğü kuyudan itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 10:32 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Boztopraklı köyünde 3 metre derinliğinde, içi boş su kuyusuna düşen yavru yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.Boztopraklı köyünde yaşayan Yusuf Küçüksoy isimli vatandaş kullanılmayan su kuyusundan bir süredir ses geldiğini duyunca, kuyunun içinde yavru bir yaban domuzu olduğunu gördü.

Yavru yaban domuzunu düştüğü kuyudan itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Boztopraklı köyünde 3 metre derinliğinde, içi boş su kuyusuna düşen yavru yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.
Boztopraklı köyünde yaşayan Yusuf Küçüksoy isimli vatandaş kullanılmayan su kuyusundan bir süredir ses geldiğini duyunca, kuyunun içinde yavru bir yaban domuzu olduğunu gördü. Küçüksoy domuzun kuyudan çıkarılması için itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Boztopraklı köyüne gelen Andırın Belediyesi İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından yavru yaban domuzunu düştüğü kuyudan çıkararak doğaya bıraktı.

Yavru yaban domuzunu düştüğü kuyudan itfaiye kurtardı

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