HABER
  4. Yavruları, tüfekle vurulan av köpeğinin başından ayrılmadı

Yavruları, tüfekle vurulan av köpeğinin başından ayrılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 13:39 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir sokak köpeği tüfekle vuruldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir sokak köpeği tüfekle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine giden Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, yaralı köpeğin yanında 1 aylık 6 tane yavrusunu da buldu.
Bir ihbarı değerlendiren Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, Manavgat-Akseki D-695 karayolu Taşkesiği Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki manavların bulunduğu bölgede yaralı vaziyette bir sokak köpeği buldu. Barınak görevlileri olay yerine ulaştığında ağacın altında can çekişen köpeğin başında 1 aylık olduğu tahmin edilen 6 adet yavru ile karşılaştı.
Av tüfeği ile vurularak yaralandığı belirlenen köpeğe ilk müdahale olay yerinde yapılırken, çevredeki vatandaşlar 2 el silah sesi duyduklarını, gidip baktıklarında yerde yaralı vaziyetteki köpekle karşılaştıklarını söyledi.
Görevlilerce barınağa getirilen sokak köpeği vakit kaybetmeden ameliyata alındı. Manavgat Belediyesi Veteriner Hekimi Osman Coşar ve Veteriner Teknikeri Ebru Özden tarafından köpeğin yaralanan bölgesi temizlenirken 7 adet saçma çıkarıldı. Yara temizlenerek dikiş atıldıktan sonra serum ve ağrı kesiciler verilmek suretiyle iyileşme süreci başlatıldı. Ameliyatın ardından 6 yavru köpek ise anne köpeğin başından ayrılmadı.
Yavru köpeklerin barınak görevlileri tarafından karınları doyuruldu. Ameliyatın tamamlanmasının ardından yavru köpekler annelerinin yanına geldi.

Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından... Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından...
Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındıVan Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
Sınırda hareketlilik! 47 bin kişi daha geldiSınırda hareketlilik! 47 bin kişi daha geldi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüs yolcuya çarptı! Avcılar yönünde seferler durdu

Metrobüs yolcuya çarptı! Seferler durdu

Türkiye sınırına son 3 günde 47 bin sivil daha göç etti!

Sınırda hareketlilik! 47 bin kişi daha geldi

Beyaz eşya servisiyim diyip, onlarca kişiyi dolandırdı

Beyaz eşya servisiyim diyip, onlarca kişiyi dolandırdı

İstanbul'da dev operasyon! 274 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da dev operasyon! 274 gözaltı

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Son dakika! Somali'de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.